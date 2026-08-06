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Σε κάθε μία στις τρεις μέρες του Ιουλίου που πέρασε ή 11 από τις 31 μέρες του μήνα, εξεδόθη είτε κίτρινη είτε πορτοκαλί προειδοποίηση για «ακραίες» θερμοκρασίες, αλλά γενικά συγκρινόμενος με άλλους Ιούληδες δεν θεωρείται ότι μας έκαψε, αλλά απλώς μας τσουρούφλισε.

Αυτό καταδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία θεωρεί πως ο Ιούλιος που πέρασε ήταν σχετικά ήπιος, αν ληφθεί υπόψιν ότι κατά καιρούς έχουν καταγραφεί και οι εξής ακραίες υψηλότερες θερμοκρασίες: Πόλις Χρυσοχούς 41,3 Κελσίου, αεροδρόμιο Πάφου 41,6, Ακρωτήρι 40,2, αεροδρόμιο Λάρνακας 41,1, Αθαλάσσα 44,7 και Πρόδρομος 36,4 βαθμούς.

Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο όγδοος θερμότερος Ιούλιος από το 1968 που τηρούνται στοιχεία σε συστηματική βάση. Η υψηλότερη θερμοκρασία, μήνα Ιούλη (44,7), κατεγράφη πέρυσι.

Σημειώνεται, πως ανεξαρτήτως μήνα, η υψηλότερη θερμοκρασία που κατεγράφη ποτέ στην Κύπρο, είχε ξεπεράσει τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, πως στο κέντρο της Λευκωσίας, ένεκα και του ότι η πόλη είναι γεμάτη από κτήρια από μπετόν, ίσως η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από ότι στην Αθαλάσσα, οπόταν και η δυσφορία είναι μεγαλύτερη για τους κατοίκους. Αυτός είναι προφανώς και ο λόγος που ενώ μεταδίδεται ότι η θερμοκρασία είναι π.χ «Α», τα διάφορα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης έχουν ένδειξη «Α+».

Όσον αφορά την ακραία ελάχιστη θερμοκρασία (καταγράφεται συνήθως τις νυκτερινές ώρες), φέτος στην Πόλη Χρυσοχούς κατεγράφησαν 27,6 βαθμοί, στο αεροδρόμιο Πάφου 27,8, στο Ακρωτήρι 29,5, στο αεροδρόμιο Λάρνακας 29,9, στην Αθαλάσσα 30,2 και στον Πρόδρομο 25,4 βαθμοί.

Όπως εξηγεί στον «Φ» η λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Χρυστάλλα Παπαχριστοδούλου, τον Ιούλιο που πέρασε, οι κίτρινες προειδοποιήσεις εκδόθηκαν αφορούσαν εννέα ημέρες ενώ άλλες δύο ημέρες αφορούσαν πορτοκαλί προειδοποίηση. Αυτό που φαίνεται ότι δημιούργησε σε πολλούς πολίτες την αίσθηση ότι ο φετινός Ιούλης ήταν από τους πλέον θερμούς, ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι κίτρινες προειδοποιήσεις εκδόθηκαν για επτά συνεχόμενες μέρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες κατεγράφησαν στον μετεωρολογικό σταθμό Αθαλάσσας στη Λευκωσία.

Τις επτά κίτρινες προειδοποιήσεις ακολούθησε ανάπαυλα τεσσάρων ημερών με «υποφερτές» θερμοκρασίες και στις 28 Ιουλίου καταγράφηκε θερμοκρασία 40,5 βαθμών. Ακολούθησαν άλλες δύο μέρες με θερμοκρασία 39,2 και 39,3 και στις 31 Ιουλίου κατεγράφη θερμοκρασία 40,7. Η υψηλότερη θερμοκρασία που κατεγράφη τον Ιούλιο ήταν 43,2 βαθμούς.

Όσον αφορά τα ορεινά, κίτρινες προειδοποιήσεις, τον παρελθόντα Ιούλιο εκδόθηκαν για τέσσερις μέρες, με τη θερμοκρασία στον Πρόδρομο να κυμαίνεται μεταξύ 31,8-33 βαθμούς.

Γενικά, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία φέτος τον Ιούλιο ήταν 43,2 στην Αθαλάσσα, 38,5 στην Πόλη Χρυσοχούς, 36,6 στο αεροδρόμιο Πάφου, 36,6 στο Ακρωτήρι, 38,2 στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 33 στον Πρόδρομο.

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία ήταν 31 (σε σύγκριση με 20-22 που καταγράφεται τώρα) στο αεροδρόμιο Πάφου, 28,7 στο Ακρωτήρι, 31,5 στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 22,5 στον Πρόδρομο.

Για όσους διερωτώνται «ποια είναι η κανονική θερμοκρασία για μήνα Ιούλιο», από το 1968 και εντεύθεν, στην Πόλη Χρυσοχούς είναι 33,4 βαθμούς, στο αεροδρόμιο Πάφου 29,9, στο Ακρωτήρι 30,9, στο αεροδρόμιο Λάρνακας 37,1 και στον Πρόδρομο 27,9.

Αριστερά καταγράφονται οι μετεωρολογικοί σταθμοί και στη συνέχεια η μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί τον φετινό Ιούλιο. Η μέγιστη έχει καταγραφεί στην Αθαλάσσα (43,2 βαθμούς Κελσίου). Στην επόμενη στήλη καταγράφονται οι «υψηλότερες ελάχιστες», δηλαδή οι θερμοκρασίες κυρίως των νυκτερινών ωρών κατά τις οποίες η θερμοκρασία μειώνεται στο ελάχιστο σημείο του 24ώρου.

Και πάλι στην Αθαλάσσα υπήρξε νύχτα που η χαμηλότερη θερμοκρασία ήταν 28,2 βαθμούς. Στις δύο επόμενες καταγράφονται οι χαμηλότερες θερμοκρασίες φέτος τον Ιούλιο. Στις δύο τελευταίες στήλες δεξιά βλέπουμε τις μέγιστες αλλά και χαμηλότερες ακραίες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν πότε μήνα Ιούλιο. Η υψηλότερη θερμοκρασία (44,7), κατεγράφη πέρυσι στην Αθαλάσσα.

