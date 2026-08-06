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Στα 275 δισεκατομμύρια δολάρια ενδέχεται να ανέλθει το κόστος του σχεδιαζόμενου στόλου των 15 θωρηκτών κλάσης «Ντόναλντ Τραμπ», σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε χθες Τετάρτη η Υπηρεσία Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), γεγονός που θα τα κατατάξει ανάμεσα στα ακριβότερα πλοία που ναυπηγήθηκαν ποτέ.

Το πρώτο από τα σχεδιαζόμενα πυρηνοκίνητα θωρηκτά υπολογίζεται ότι θα έχει κόστος 23,4 δισ. δολαρίων και καθένα από τα επόμενα δεκατέσσερα κατά μέσον όρο περί τα 18 δισ. δολάρια, συνοψίζει έκθεση της ανεξάρτητης υπηρεσίας του αμερικανικού κοινοβουλίου.

Συγκριτικά, το USS Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, κόστισε 13,3 δισ. δολάρια το 2008 — ή αλλιώς πάνω από 20 δισ. δολάρια του 2026, με αναπροσαρμοσμένη την τιμή για τον πληθωρισμό.

Ο ρεπουμπλικάνος ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο το σχέδιό του για τη νέα κλάση πολεμικών πλοίων, που θα ονομαστεί προς τιμή του — γεγονός πολύ ασυνήθιστο: κατά κανόνα, το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό επιφυλάσσει την τιμή αυτή σε προέδρους που έχουν εγκαταλείψει τα καθήκοντά τους.

Trump, Hegseth to make an announcement from Florida https://t.co/IfQLrc7rir — Reuters (@Reuters) December 22, 2025

Στη θεωρία τουλάχιστον, θα διαθέτουν βαρύ οπλισμό προηγμένων τύπων, από αντιαεροπορικούς πυραύλους ως πυραύλους θαλάσσης-επιφανείας, υπερηχητικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ με πυρηνική γόμωση, λέιζερ και ηλεκτρομαγνητικά κανόνια, απαριθμεί το CBO.

Θα είναι πολύ μεγαλύτερα από τα σημερινά αντιτορπιλικά και καταδρομικά του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού μεν, αλλά το εκτόπισμά τους (σ.σ. ο όγκος του νερού που μετακινεί το κύτος πλοίου) θα παραμείνει κατώτερο από τα παλιά θωρηκτά του, κλάσης Άιοβα, που αποσύρθηκαν από την υπηρεσία τα χρόνια του 1990.

Στην Ουάσιγκτον αρκετοί μιλούν για καθυστέρηση σε σχέση με το Πεκίνο, καθώς η Κίνα προχωρά με ταχείς ρυθμούς σε εκσυγχρονισμό του πολεμικού ναυτικού της, χωρίς να λογαριάζεται η αεροπορία της.

Έκθεση που επιδόθηκε στο Κογκρέσο πέρυσι επισήμαινε τις ανησυχίες Aμερικανών στρατιωτικών και άλλων παρατηρητών για τον ρυθμό ναυπήγησης πλοίων στην Κίνα.

protothema.gr