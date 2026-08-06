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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας πως θα προτιμούσε την επίτευξη μιας συμφωνίας αντί για την προσφυγή σε περαιτέρω στρατιωτική δράση.

Μιλώντας στο Λας Βέγκας της Νεβάδα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονταν να εξαπολύσουν αυτό που χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη επίθεση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», πριν –όπως ανέφερε– Ιρανοί αξιωματούχοι ζητήσουν την έναρξη διαπραγματεύσεων.

«Ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και οι Ιρανοί με κάλεσαν και μου είπαν: “Παρακαλώ, μην το κάνετε. Ας μιλήσουμε”», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν, γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι», πρόσθεσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται ενώ οι σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν παραμένουν τεταμένες, με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης να αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών.

ertnews.gr