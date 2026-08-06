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Ένοχη για δύο αδικήματα παράβασης καθήκοντος κρίθηκε αστυνομικός στο Οχάιο, η οποία επέτρεψε σε έναν ενήλικο να μαστιγώσει με ζώνη έναν 15χρονο, ενώ το παιδί βρισκόταν με χειροπέδες και υπό την επιτήρησή της.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η αστυνομικός Τζέιμι Πάτερσον ξέσπασε σε κλάματα κατά την κατάθεσή της ενώπιον του δικαστηρίου, επιμένοντας ότι ενήργησε με καλή πρόθεση και ότι πίστευε πως η σωματική τιμωρία θα βοηθούσε τον έφηβο να αλλάξει συμπεριφορά.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε έπειτα από μονοήμερη δίκη χωρίς ενόρκους, με την ποινή της να αναμένεται να ανακοινωθεί στις 25 Αυγούστου.

Δείτε βίντεο

Η κλήση στην αστυνομία και η σύλληψη του 15χρονου

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιανουάριο, όταν η γιαγιά του παιδιού κάλεσε την αστυνομία στο σπίτι της οικογένειας στο Μίντλταουν.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, είχε προηγηθεί καβγάς για ηλεκτρονικές συσκευές, ο οποίος εξελίχθηκε σε σωματική σύγκρουση. Η γιαγιά κατήγγειλε ότι ο έφηβος είχε διαπληκτιστεί με τον αδελφό του, ενώ όταν εκείνη προσπάθησε να του πάρει το iPad, αυτός την κλώτσησε και προκάλεσε ζημιές σε αρκετές συσκευές.

Η Πάτερσον είχε κληθεί στο ίδιο σπίτι και την προηγούμενη ημέρα, όταν η γιαγιά είχε αναφέρει ότι ο ανήλικος κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τον βιολογικό του πατέρα.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι η αστυνομικός τής είχε προτείνει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επιτήρησης του παιδιού και να εξετάσει το ενδεχόμενο «σωματικής τιμωρίας».



«Νομίζεις ότι είσαι μεγάλος άνδρας;»

Όταν η Πάτερσον έφτασε στο σπίτι τη δεύτερη ημέρα, ακούστηκε στην κάμερα που έφερε στη στολή της να απευθύνεται στον έφηβο λέγοντας:

«Είναι η δεύτερη ημέρα που βρίσκομαι εδώ εξαιτίας σου. Σήκω, γύρισε. Νομίζεις ότι είσαι μεγάλος άνδρας, ε;».

Στη συνέχεια φέρεται να ρώτησε τη γιαγιά: «Τι απέγινε η σωματική τιμωρία, γιαγιά;».

Η γιαγιά κάλεσε τότε τον πρώην σύζυγό της και του ζήτησε να φέρει μία ζώνη. Ο άνδρας εμφανίστηκε στο σπίτι και στο υλικό της κάμερας συστήθηκε ως «παππούς».

Το βίντεο κατέγραψε εν μέρει τον άνδρα να χτυπά τον ανήλικο με τη ζώνη. Η εικόνα, ωστόσο, δεν ήταν καθαρή, καθώς η Πάτερσον γύρισε το σώμα της προς άλλη κατεύθυνση και απενεργοποίησε προσωρινά τον ήχο της κάμερας.



«Παππού, σε σέβομαι – Μου αρέσει η παλιά σχολή»

Μετά το χτύπημα του παιδιού, η αστυνομικός ακούστηκε να λέει στον άνδρα: «Παππού, σε σέβομαι. Παλιά σχολή, μου αρέσει».

Αργότερα, όταν ο 15χρονος είχε ήδη τοποθετηθεί στο περιπολικό, η Πάτερσον τού είπε ότι ο άνδρας προσπαθούσε να τον «βάλει στον σωστό δρόμο».

«Επιτρέπεται να εφαρμόζουν σωματική τιμωρία και αυτό που έκανε ο παππούς σου ήταν σωματική τιμωρία», φέρεται να του είπε.

Ο έφηβος, ο οποίος σήμερα είναι 16 ετών, κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία και απείθαρχη συμπεριφορά. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, έφερε εμφανή σημάδια από τα χτυπήματα, χωρίς ωστόσο να του παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη.



«Όλοι γύρω του τον είχαν απογοητεύσει»

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η Πάτερσον υποστήριξε ότι στόχος της ήταν να βοηθήσει το παιδί.

«Όλοι γύρω του τον είχαν απογοητεύσει, ακόμη και το νομικό σύστημα, ο υπεύθυνος επιτήρησής του και οι γονείς του. Το μόνο που είχα στην καρδιά μου ήταν να προτείνω τη σωματική τιμωρία», είπε κλαίγοντας.

«Υπήρξε ένα παράθυρο λίγων δευτερολέπτων κατά το οποίο πίστευα ότι, εφόσον ήμουν παρούσα, η σωματική τιμωρία θα μπορούσε να γίνει σωστά και νόμιμα. Γι’ αυτό το επέτρεψα», πρόσθεσε.

Η ίδια επέμεινε ότι ενήργησε καλόπιστα: «Είχα καλές προθέσεις. Πίστευα ότι τον βοηθούσα».



Το νομικό ζήτημα

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει τη σωματική τιμωρία ως κάθε ποινή κατά την οποία χρησιμοποιείται σωματική δύναμη με σκοπό την πρόκληση κάποιου βαθμού πόνου ή δυσφορίας, όσο μικρός και αν είναι.

Συνήθως περιλαμβάνει χτυπήματα με το χέρι ή με αντικείμενα, όπως ζώνη ή ξύλινη κουτάλα, και μπορεί να θεωρηθεί σκληρή και εξευτελιστική, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει σωματική και ψυχολογική βλάβη.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Πάτερσον παραβίασε τα καθήκοντά της, επειδή ο άνδρας που χτύπησε το παιδί ήταν ο πρώην σύζυγος της γιαγιάς και όχι γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Οχάιο, μόνο οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες έχουν δικαίωμα να επιβάλουν σωματική τιμωρία.



Έως 90 ημέρες φυλάκισης για κάθε κατηγορία

Η Πάτερσον αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 90 ημερών και χρηματικό πρόστιμο έως 750 δολαρίων για καθεμία από τις δύο κατηγορίες.

Η ακρόαση για την επιβολή της ποινής έχει προγραμματιστεί για τις 25 Αυγούστου.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Μίντλταουν ανακοίνωσε ότι η αστυνομικός εξακολουθεί να βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών. Η υπηρεσιακή της κατάσταση θα αποφασιστεί έπειτα από διαβουλεύσεις με νομικούς συμβούλους και το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών.

Η Πάτερσον εντάχθηκε στο σώμα το 2021, ενώ τον Ιούλιο του 2025 είχε προβληθεί από την ίδια την υπηρεσία για τη συμμετοχή της σε αγώνες CrossFit στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Αγώνων Αστυνομικών και Πυροσβεστών.

protothema.gr