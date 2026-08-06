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Σε τραγωδία κατέληξε η βραδινή έξοδος για ένα ζευγάρι στην Κολομβία όταν ένας κρανοφόρος ένοπλος μπήκε στο μπαρ το οποίο είχαν επιλέξει, άνοιξε πυρ και σκότωσε και τους δύο.

Η εν ψυχρώ εκτέλεση του Αντρές Φελίπε Γκονσάλες Ροντρίγκες και της Κάρεν Βανέσα Σαλνταριάγα Γκαρσία, μέσα στο γεμάτο από θαμώνες μπαρ, σημειώθηκε στην πόλη Φουσαγασουγά το περασμένο Σάββατο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο κρανοφόρος μπήκε στο μπαρ, έβγαλε το πιστόλι που είχε μαζί του και σκότωσε με αλλεπάλληλους πυροβολισμούς το ζευγάρι.

Στα ίδια πλάνα φαίνεται, μάλιστα, η προσπάθεια της Γκαρσία να προστατεύσει τον σύζυγό της από τις σφαίρες. Σύμφωνα με τις αρχές η ίδια κατέληξε στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε ενώ ο σύζυγός της πέθανε ακαριαία.

Colombia A sangre fría un sujeto desconocido con un casco de motorizado ingresó a un bar en Fusagasugá, Cundinamarca, a las 20:45hrs del sábado 1 de agosto, disparó directamente contra Andrés Felipe González Rodríguez y su pareja, Karen Vanessa Saldarriaga García. pic.twitter.com/c3y63y19mf — julio requena (@requenabello) August 3, 2026

Μετά την δολοφονική επίθεση λίγο πριν τις 9 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, αστυνομικοί που συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών κατάφεραν να συλλάβουν δύο άνδρες ως υπόπτους για το έγκλημα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ένα όπλο και τη μοτοσικλέτα την οποία οι ύποπτοι για τη δολοφονία φέρονται να χρησιμοποιήσαν για να διαφύγουν.

Ο θάνατος του ζευγαριού προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε συγγενείς, φίλους και κατοίκους της Φουσαγασουγά, καθώς ήταν γονείς ενός εξάχρονη κοριτσιού.

Αυτό που ερευνάται είναι το κίνητρο των δραστών με τις αρχές να εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών ή της σύνδεσης της επίθεσης με εγκληματικές δραστηριότητες στην περιοχή.

protothema.gr