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Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης έμεινε τελικά στο Υπουργείο Υγείας. Η Τίνα Παύλου πήγε στο Υφυπουργείο Πρόνοιας, η Εύη Τσολάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και η ΕΔΕΚ έμεινε με έναν ακόμη επίτροπο. Πώς φτάσαμε, όμως, στην τελική ανακοίνωση του πολυαναμενόμενου ανασχηματισμού, την Τρίτη αργά το απόγευμα, και ποιοι γνώριζαν γι’ αυτόν; Πώς άλλαξε τελικά ο αρχικός σχεδιασμός, ώστε να μη διαταραχθούν οι ισορροπίες;

Η κεντροδεξιά ταυτότητα

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωνε, και αναμένεται να τονίσει και σήμερα, κατά την τελετή διαβεβαίωσης των νέων υπουργών, τον πολιτικό χαρακτήρα της Κυβέρνησής του. Όχι τυχαία.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε στραμμένο το βλέμμα του στη συναγερμική δεξαμενή ψήφων. Επιχείρησε να ρίξει δίχτυα σε αυτήν, με ορισμένες από τις σχετικές κινήσεις να έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Πέραν της Τίνας Παύλου, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην περίπτωση του Χρίστου Αγγελίδη, ενώ παλαιότερα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την περίπτωση της Έλενας Κούσιου.

Όπως μαθαίνουμε, υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Αυτό, όμως, που προκαλεί εντύπωση είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η παρουσία αυτοπροταθέντων συναγερμικών προς τον Πρόεδρο για υπουργοποίηση. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονταν και πρώην βουλευτές οι οποίοι δεν θεωρούνταν ότι ανήκαν στο… χριστοδουλιδικό στρατόπεδο του ΔΗΣΥ.

Αυτή η αναζήτηση και η αναμονή φαίνεται να ευθύνονται, σε έναν βαθμό, και για τη χρονοτριβή που παρατηρήθηκε. Επισήμως, βέβαια, αυτό που προβάλλεται προς τα έξω είναι ότι η αναβολή οφειλόταν στην επίσκεψη Γκουτέρες.

Είναι, φυσικά, λογικό ο Πρόεδρος να ήταν απορροφημένος με την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Επιπρόσθετα, δεν θα ήταν ούτε επικοινωνιακά ορθό, εν αναμονή της άφιξης του επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού, ο Νίκος Χριστοδουλίδης να ανακοινώσει ανασχηματισμό.

Σε γενικές γραμμές, όσα μπορούμε να αναφέρουμε για τον τελευταίο ανασχηματισμό είναι τα εξής:

● Διαρροή: Την περασμένη Παρασκευή διέρρευσαν τα ονόματα του ανασχηματισμού και οι προθέσεις του Προέδρου για μετακινήσεις υπουργών. Αυτό που τάραξε τα νερά και ανέτρεψε τους αρχικούς σχεδιασμούς Χριστοδουλίδη ήταν οι έντονες αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από εκείνη την ώρα, αλλά και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, για το ενδεχόμενο μετακίνησης του Νεόφυτου Χαραλαμπίδη από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Μεταφορών. Η ένταση των αντιδράσεων, όχι από τον ίδιο τον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη αλλά από οργανωμένα σύνολα ασθενών και επαγγελματικές ομάδες στον χώρο της Υγείας, ταρακούνησε τον Πρόεδρο.

● Παραμονή Κουμή: Ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, βρισκόταν και αυτή τη φορά στη λίστα εξόδου από την Κυβέρνηση. Στην παραμονή του συνέβαλαν τόσο το ναυάγιο με τον Χρίστο Αγγελίδη όσο και, πολύ περισσότερο, οι αντιδράσεις τοπικών παραγόντων της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και ιδιαίτερα του Παραλιμίου. Πρόκειται για μια γεωγραφική περιοχή στην οποία, αφενός, το τοπικό στοιχείο είναι ισχυρό και η εκπροσώπησή της στην Κυβέρνηση έχει τη δική της βαρύτητα και, αφετέρου, ο πληθυσμός αποτελεί βαρόμετρο για τις ψήφους της ευρύτερης Δεξιάς.

● Ευρύτερη Δεξιά: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιδίωξε, και σε μεγάλο βαθμό έχει καταφέρει, να συγκροτήσει ένα Υπουργικό Συμβούλιο με κεντροδεξιό αποτύπωμα, το οποίο να καλύπτει τον ευρύτερο χώρο της Δεξιάς και να έχει ως ιδεολογικό προσανατολισμό τον κοινωνικό φιλελευθερισμό.

Η ΔΗΠΑ συμμετέχει με δύο υπουργούς και το ΔΗΚΟ με τέσσερα στελέχη, ενώ από τον χώρο του Κέντρου προέρχονται και οι Μάκης Κεραυνός και Αθηνά Μιχαηλίδου. Από τον ευρύτερο χώρο της Δεξιάς, με αποδοχή που φτάνει μέχρι το ΕΛΑΜ, προέρχονται ο Κωνσταντίνος Φυτιρής και ο Νικόλας Ιωαννίδης.

Από εκεί και πέρα, ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης δηλώνει συναγερμικός, ενώ από τις τάξεις του ΔΗΣΥ προέρχονται ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου και η Μαρίνα Χατζημανώλη, όπως βέβαια και ο Κώστας Κουμής, ο οποίος παραμένει. Από τον χώρο της Δεξιάς, χωρίς έντονη κομματική ταυτότητα, προέρχεται και ο Κωνσταντίνος Κόμπος.

● ΕΔΕΚ: Σε αυτή την εξίσωση δεν χωρούσε εύκολα η ΕΔΕΚ. Βέβαια, σε έναν βαθμό, αυτό αποδίδεται και στην επιμονή του ΔΗΚΟ για ενισχυμένη συμμετοχή στην Κυβέρνηση. Η κατάληξη της ιστορίας ήταν ο διορισμός του Ηλία Μυριάνθους, γνωστού στελέχους της ΕΔΕΚ, στη θέση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Υπήρξε αντίδραση από το κόμμα για υποβάθμιση της εκπροσώπησής του, η οποία, ωστόσο, θεωρείται διαχειρίσιμη.

● ΔΗΠΑ: Από την πλευρά της ΔΗΠΑ καταγράφηκαν χθες έντονες αντιδράσεις για το γεγονός ότι το κόμμα δεν είχε ενημερωθεί για τις προθέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η δυσαρέσκειά του εκφράστηκε και δημόσια.

Βέβαια, η ΔΗΠΑ εκπροσωπείται με δύο πρωτοκλασάτα στελέχη της στο Υπουργικό Συμβούλιο: τον Μαρίνο Μουσιούττα στο Υπουργείο Εργασίας και τον Βασίλη Πάλμα στο Υπουργείο Άμυνας. Παράλληλα, στη ΔΗΠΑ χρεώνεται και ο Μάκης Κεραυνός, αν και ο διορισμός του έγινε στη βάση της ιδιότητάς του ως προσώπου κοινής αποδοχής.

Τα «θέλω» του Νικόλα

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, επισκέφθηκε την Τρίτη δύο φορές το Προεδρικό και αντάλλαξε απόψεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη μέχρι την τελική διαμόρφωση του ανασχηματισμού.

Το ΔΗΚΟ μπορεί να θεωρείται ενισχυμένο στην Κυβέρνηση, αφού διαθέτει πλέον περισσότερα υπουργεία. Το αρχικό αίτημα από την πλευρά του ΔΗΚΟ ήταν για δύο υπουργεία και ένα υφυπουργείο. Μάλιστα, το κόμμα απαιτούσε το ένα υπουργείο να είναι είτε το Υπουργείο Οικονομικών είτε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η κάθετη απάντηση Χριστοδουλίδη ήταν ότι ο Μάκης Κεραυνός και ο Κωνσταντίνος Ιωάννου δεν αποχωρούν ούτε μετακινούνται. Αρχικά, ο Πρόεδρος είχε προτείνει στο ΔΗΚΟ ένα υπουργείο και ένα υφυπουργείο.

Στα σενάρια που είχαν διαρρεύσει, άλλωστε, η Εύη Τσολάκη προοριζόταν για το Υφυπουργείο Πρόνοιας, με μετακίνηση της Κλέας Παπαέλληνα στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Λίγο, όμως, οι αντιδράσεις για το ενδεχόμενο μετακίνησης του Νεόφυτου Χαραλαμπίδη και λίγο η αλλαγή των σχεδιασμών έφεραν την Εύη Τσολάκη στο Υπουργείο Μεταφορών. Μαζί με την τοποθέτηση του Χρίστου Σενέκη στο Υπουργείο Γεωργίας, το παζλ έκλεισε με δύο υπουργεία για το ΔΗΚΟ.

Υπουργικό για εκλογές

Στα σχόλια που ακολούθησαν την ανακοίνωση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε κριτική για την υπουργοποίηση ατόμων που δεν κατάφεραν να εκλεγούν στις βουλευτικές εκλογές.

Ο Πρόεδρος, βέβαια, κινήθηκε στη λογική της αξιοποίησης ατόμων με κομματικό και πολιτικό υπόβαθρο. Θα ήταν δύσκολο και θα προκαλούσε κομματικές αντιδράσεις, εάν προχωρούσε σε διορισμούς ατόμων που είχαν ήδη εκλεγεί στη Βουλή.

Παράλληλα, όμως, τόσο ο Χρίστος Σενέκης και η Εύη Τσολάκη όσο και η Τίνα Παύλου είχαν πολύ καλή πορεία στις βουλευτικές εκλογές, λαμβάνοντας σημαντικό αριθμό ψήφων. Αυτό σημαίνει ότι διαθέτουν εμπειρία, αλλά και κομματικούς μηχανισμούς για εκλογές.

Είναι προφανές ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης θέλει ένα Υπουργικό Συμβούλιο που να μπορεί να δώσει εκλογική μάχη, αφού οδεύουμε σταδιακά προς το 2028 και είναι κοινό μυστικό ότι θα επαναδιεκδικήσει την εκλογή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Οι χαμηλοί τόνοι από τον ΔΗΣΥ και οι αιχμές του ΑΚΕΛ

Η Πινδάρου κινήθηκε χθες σε χαμηλούς τόνους και απέφυγε να εκδώσει ανακοίνωση για το θέμα. Στις τηλεοπτικές εκπομπές, την εκπροσώπηση του κόμματος ανέλαβε η Έλενα Κούσιου, η οποία, σε δηλώσεις της, υπογράμμισε ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του, για τις οποίες αναλαμβάνει και την ευθύνη.

Μιλώντας στον Alpha, η κ. Κούσιου διατύπωσε τη θέση ότι ο ανασχηματισμός αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου, ο οποίος έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να προβαίνει σε βολιδοσκοπήσεις προσώπων. Σημείωσε ότι στο κόμμα δεν υπάρχει καμία πικρία και πως ο ΔΗΣΥ δεν στέκεται στα πρόσωπα αλλά στα αποτελέσματα επί των μεγάλων ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες.

Έντονα επικριτικό κατά της Κυβέρνησης ήταν το ΑΚΕΛ, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή του πως «δεν είναι τα πρόσωπα το πρόβλημα της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Είναι οι πολιτικές και η ανευθυνότητά της».

Σημείωσε ακόμη ότι «ο κυπριακός λαός δεν ενδιαφέρεται για τα μικροπολιτικά παιχνίδια του Προεδρικού με τον Συναγερμό και το ΔΗΚΟ, τις ατζέντες και τα παζάρια τους, όλα αυτά δηλαδή που κυριάρχησαν στο σίριαλ του ανασχηματισμού. Αυτό που ανησυχεί και προβληματίζει τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού είναι η καθημερινότητα και ο μήνας που δεν βγαίνει, το κόστος ζωής, η ενεργειακή κρίση και τα αδιέξοδα στα μεγάλα προβλήματα της χώρας».