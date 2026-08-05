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Η συγκεκριμένη εικόνα είναι μία από εκείνες που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη από την πρόσφατη πυρκαγιά στο Κανδήλι της Αττικής, στο πεδίο βολής κοντά στα Μέγαρα.

Τρία άλογα καλπάζουν τρομαγμένα προς ένα ασφαλές σημείο ενώ πίσω τους πλησιάζουν οι φλόγες.

A group of horses ran from a wildfire raging northwest of Athens as firefighters battled the blaze. Local media that filmed the scene said the animals were not harmed https://t.co/tZcfje4ofd pic.twitter.com/5FBY3O9vF5 August 3, 2026

Το πλάνο, από προχθές Δευτέρα, προκάλεσε εύλογα ερωτήματα για την τύχη των ζώων.

Φαίνεται όμως ότι και τα τρία είναι καλά στην υγεία τους, αν και ταλαιπωρημένα.

Πυροσβέστης δημοσίευσε μάλιστα βίντεο με την προσπάθεια των συναδέλφων του να δώσουν στα ζώα νερό αν και δεν είχαν μαζί τους κανένα κατάλληλο δοχείο. Τους έδωσαν τελικά μια μικρή ποσότητα, που είναι πολύ λιγότερη από αυτή που χρειάζονται καθημερινά.

protothema.gr