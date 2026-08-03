Για τρίτη διαδοχική ημέρα, διασώστες και πληρώματα ασθενοφόρων του Διαδημοτικού Κέντρου Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) επιχειρούν στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας και της Αττικής, με στόχο τον απεγκλωβισμό δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετέχουν επίσης οι οργανώσεις Dogs’ Voice και ΑΝΙΜΑ.

Οι διασώστες μπαίνουν σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς και εξετάζουν σπίτι – σπίτι τα καμένα οικήματα, προσπαθώντας να δουν ή να ακούσουν κάποια σημεία ζωής. Έτσι ακριβώς έγινε με μεγαλόσωμο σκύλο που είχε εγκαταλειφθεί δεμένος σε αυλή μισοκατεστραμμένου σπιτιού, ο οποίος απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στα ασθενοφόρα του ΔΙΚΕΠΑΖ για τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο πιο κάτω και μέσα σε έναν… υπαίθριο ξυλόφουρνο, οι διασώστες του εντόπισαν τέσσερα νεογέννητα γατάκια, τυφλά ακόμα, και με εμφανή σημάδια ασιτίας. Όλα τα παραπάνω ζώα μεταφέρθηκαν και παραδόθηκαν σε δομή του Εθνικού Μηχανισμό Προστασίας Ζώων Συντροφιάς που έχει στηθεί στο γήπεδο Βιλίων.

Σε σχετική ενημέρωση αναφέρεται ακόμα ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα πληρώματα των ασθενοφόρων βρήκαν επίσης οικόσιτα πουλερικά χωρίς νερό και τροφή, μέσα σε κοτέτσια που γλίτωσαν σαν από θαύμα από τη φωτιά. Σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους του Δήμου Μάνδρας τους χορηγήθηκε τροφή και νερό, ενώ οι υπάλληλοι του δήμου ανέλαβαν να τα σιτίζουν καθημερινά, μέχρι να επιστρέψουν οι ιδιοκτήτες των σπιτιών.

Ταυτόχρονα ειδικό όχημα μεταφέρει μεγάλες ποσότητες εμφιαλωμένων νερών και συσκευασμένων τροφών για υποστήριξη των πυροσβεστών και των εθελοντών στα μέτωπα της φωτιάς.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρ. Γουρδομιχάλης, η προσπάθεια του ΔΙΚΕΠΑΖ συνεχίζεται, γιατί καθημερινά αποδεικνύεται ότι μέσα και γύρω από τους οικισμούς που πέρασε η φωτιά, παραμένουν ακόμα ζώα που βρίσκονται σε ανάγκη ή σε κίνδυνο.

Δείτε φωτογραφίες από τις διασώσεις:



Στα μέτωπα επιχειρεί η διασωστική ομάδα της Dogs Voice καθώς επίσης και η ANIMA. Όπως ενημερώνει η Dogs Voice, οι σταθμοί της σε Μέγαρα και Βίλια έχουν δεχτεί πάνω από 145 ζώα ενώ σήμερα διασώθηκαν 12 σκύλοι πριν το σπίτι στο οποίο ήταν καεί ολοσχερώς. Παράλληλα ζητά τη βοήθεια εθελοντών τόσο για τη φροντίδα ζώων που διασώθηκαν όσο και για τη φιλοξενία τους.

Από την πλευρά της η ΑΝΙΜΑ ζητά τη βοήθεια εθελοντών στα μέτωπα για αναζήτηση, διάσωση και καταγραφή. Παράλληλα δημοσίευσε φωτογραφία με τραυματισμένες χελώνες σημειώνοντας πως είναι «τα μεγάλα θύματα της πυρκαγιάς».

Δείτε φωτογραφίες:

protothema.gr