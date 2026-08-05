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Μέσα σε λίγες ώρες, μια οικογένεια από τη Βρετανία είδε τα σχέδια μιας ολόκληρης ζωής να γκρεμίζονται. Ο Ρόρι Κλίφορντ και η Στέφανι Χάρπερ είχαν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για να εγκατασταθούν μόνιμα στην ορεινή Πελοπόννησο στις 10 Αυγούστου, όμως οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Αιγιάλεια κατέστρεψαν ολοσχερώς το σπίτι τους. Το ζευγάρι έμεινε χωρίς περιουσία και καλείται πλέον να αρχίσει τη ζωή του από την αρχή.

Σύμφωνα με τη Mirror, το ζευγάρι, ηλικίας 36 και 35 ετών αντίστοιχα, αγόρασε το ακίνητο το 2023 και επένδυσε περισσότερα από 300.000 ευρώ για να δημιουργήσει το ιδανικό οικογενειακό σπίτι στα βουνά της νότιας Πελοποννήσου. Σε δηλώσεις τους στάθηκαν ιδιαίτερα και στη βοήθεια που έιχαν, όπως λένε, από την τοπική κοινότητα.

Οι δυο τους είχαν ήδη στείλει στην Ελλάδα όλα τα προσωπικά και οικογενειακά τους αντικείμενα, είχαν εγγράψει τις οκτάχρονες δίδυμες κόρες τους, Ευαντζελίν και Ιβάρια, σε τοπικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά, ενώ σχεδίαζαν να μεταφέρουν μαζί τους και τα τρία διασωθέντα σκυλιά τους.

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«Το όνειρό μας χάθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα»

Η οικογένεια θα μεγάλωνε ακόμη περισσότερο, καθώς η Στέφανι είναι έγκυος σε δεύτερο ζευγάρι διδύμων, ενώ μαζί με τα κορίτσια μεγαλώνουν και τη 19 μηνών κόρη τους, Αθηνά.

Η Στέφανι περιέγραψε με συγκίνηση τη στιγμή που έμαθαν ότι το σπίτι τους είχε καταστραφεί.

«Είμαστε μια πολύ δυνατή οικογένεια, όμως αυτό μας διέλυσε. Το κενό και η θλίψη είναι αβάσταχτα. Ένα όνειρο που χτίστηκε με σκληρή δουλειά, όχι μόνο από εμάς αλλά και από την τοπική ελληνική κοινωνία που μας βοήθησε, χάθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν χάσαμε απλώς ένα σπίτι. Χάσαμε όλες τις αναμνήσεις και τη ζωή που είχαμε δημιουργήσει μέσα σε αυτό», δήλωσε.

Σήμερα, αντί να ετοιμάζονται για τη νέα τους ζωή στην Ελλάδα, το ζευγάρι και τα παιδιά του ζουν σε ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο Χέιστινγκς της νοτιοανατολικής Αγγλίας.

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Πούλησαν τα πάντα για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή

Η οικογένεια είχε αφιερώσει περισσότερο από μία δεκαετία στην προετοιμασία της μετακόμισης.

Τα χρήματα για την αγορά και την ανακαίνιση του ακινήτου προήλθαν από τις οικονομίες τους, τραπεζικά δάνεια αλλά και τα έσοδα της επιχείρησης σχεδιαστικών επίπλων που διατηρούν.

Για να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους πούλησαν σχεδόν όλα τα υπάρχοντά τους, ενώ χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν και απρόβλεπτα έξοδα. Μεταξύ άλλων, δαπάνησαν περισσότερες από 10.000 λίρες για την αντικατάσταση δύο χιλιομέτρων σωληνώσεων προκειμένου να εξασφαλίσουν την υδροδότηση του σπιτιού τους.

«Ζούσαμε επί δώδεκα χρόνια σε ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου. Για οκτώ από αυτά κοιμόμασταν σε καναπέ-κρεβάτι, ώστε τα παιδιά να έχουν το δωμάτιό τους. Αυτό το σπίτι στην Ελλάδα ήταν τα πάντα για εμάς. Θέλαμε απλώς να προσφέρουμε στα παιδιά μας τη ζωή που τους αξίζει και, ομολογουμένως, ανυπομονούσαμε να κοιμηθούμε επιτέλους σε ένα κανονικό κρεβάτι», είπε χαρακτηριστικά.

Η φωτιά έφτασε μέσα στη νύχτα

Η Στέφανι αποκάλυψε ότι την περασμένη Παρασκευή φίλος της οικογένειας από γειτονικό χωριό τους ενημέρωσε πως μεγάλη πυρκαγιά πλησίαζε την περιοχή.

Το ζευγάρι είχε βιώσει αντίστοιχη κατάσταση και πέρυσι, όταν είχε εντυπωσιαστεί από την ταχύτητα επέμβασης της ελληνικής Πυροσβεστικής.

Αυτή τη φορά, όμως, η εξέλιξη ήταν διαφορετική.

«Παρακολουθούσαμε ανήμποροι περιμένοντας νέα. Όταν έπεσε το σκοτάδι, τα ελικόπτερα δεν μπορούσαν πλέον να πετάξουν και έπρεπε να περιμένουν μέχρι να ξημερώσει. Η φωτιά κατέστρεψε το σπίτι μας στις τέσσερις τα ξημερώματα», είπε.

Ελπίζουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους

Μετά την καταστροφή, η αδελφή της Στέφανι δημιούργησε διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης μέσω GoFundMe, προκειμένου να βοηθήσει την οικογένεια να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Η ίδια εξήγησε πως, ακόμη και αν αποζημιωθούν από την ασφάλεια, θα χρειαστούν περίπου 100.000 ευρώ για να μπορέσουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.

«Νιώθουμε άβολα ακόμη και που μιλάμε για οικονομική βοήθεια. Δεν είμαστε άνθρωποι που κυνηγούν την πολυτέλεια. Δεν θέλουμε ο κόσμος να διαβάζει ότι είχαμε πισίνα και να πιστεύει ότι πρόκειται για προβλήματα πολυτελείας. Το σπίτι αυτό ήταν η ευκαιρία να προσφέρουμε στα παιδιά μας μια καλύτερη ζωή», είπε.

Παρά το σοκ, το ζευγάρι δηλώνει αποφασισμένο να μην εγκαταλείψει το όνειρό του.

«Θα ξαναχτίσουμε. Δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε», τονίζει η Στέφανι.

Όσο για τα παιδιά τους, όπως λέει, έχουν αντιμετωπίσει την κατάσταση με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία, αν και δυσκολεύονται να καταλάβουν γιατί χάθηκε τόσο ξαφνικά το νέο κεφάλαιο της ζωής που περίμεναν με ανυπομονησία.

protothema.gr