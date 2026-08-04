Η εμπειρία και οι εξαιρετικές ικανότητες του Βρετανού πιλότου Άντριου Χάτσινσον, έσωσαν τη ζωή του, κατά τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην κατάσβεση πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Αυτά ανέφερε η οικογένειά του, αποδίδοντας σε «θαύμα» τη διάσωσή του.

Ο 48χρονος πιλότος συμμετείχε στην επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας, όταν το ελικόπτερο που χειριζόταν συγκρούστηκε στον αέρα με ένα δεύτερο ελικόπτερο τύπου Bell.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου και ο Έλληνας σύνδεσμος του Πυροσβεστικού Σώματος που επέβαινε μαζί του.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ενώ τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Η δραματική στιγμή της σύγκρουσης

Βίντεο από το δυστύχημα κατέγραψε τη στιγμή που το ένα ελικόπτερο πλησιάζει αργά το άλλο, μέχρι που οι έλικες συγκρούονται. Αμέσως μετά, το ένα ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες και έπεσε σε χαράδρα.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος ο Χάτσινσον στην οικογένειά του, τόσο ο ίδιος όσο και ο Έλληνας αξιωματικός που επέβαινε στο ελικόπτερό του κατάφεραν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος προτού αυτό εκραγεί, αφού προηγουμένως είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση με κινητήρα χωρίς ισχύ.

«Δεν υπάρχουν πολλοί πιλότοι που θα μπορούσαν να το κάνουν»

Ο θείος του, Μάικλ Χάτσινσον, χαρακτήρισε τη διάσωσή του «θαύμα», εκτιμώντας ότι ελάχιστοι πιλότοι θα μπορούσαν να καταφέρουν να προσγειώσουν ένα ελικόπτερο υπό αυτές τις συνθήκες.

«Συνετρίβη μέσα στο δάσος και κατάφερε να βγει την τελευταία στιγμή. Το κινητό του κάηκε ολοσχερώς και το άφησε πίσω. Εκείνος και ο αξιωματικός που ήταν μαζί του βγήκαν από το ελικόπτερο λίγο πριν αυτό εκραγεί», δήλωσε στους Times.

Όπως ανέφερε, είχε πετάξει μαζί του όταν ακόμη εκπαιδευόταν στις αναγκαστικές προσγειώσεις μέσω αυτοπεριστροφής (autorotation), κατά τις οποίες το ελικόπτερο προσγειώνεται χωρίς τη βοήθεια του κινητήρα.

«Μου είπε “θα σβήσω τον κινητήρα”. Τον κοίταξα απορημένος και τελικά κατάφερε να το προσγειώσει χωρίς κινητήρα. Πετάει ελικόπτερα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι εξαιρετικά προσεκτικός και ξέρει πολύ καλά τι κάνει», είπε χαρακτηριστικά.

Πολυετής εμπειρία στις αεροπυροσβέσεις

Ο Χάτσινσον, πατέρας τριών παιδιών και ιδιοκτήτης εταιρείας ελικοπτέρων στο Νορθάλερτον του Γιορκσάιρ, έχει εργαστεί επί σειρά ετών σε εξειδικευμένες αεροπορικές επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες.

Πρόσφατα είχε συμμετάσχει στην κατάσβεση πυρκαγιών στην Ουαλία, ενώ είχε περάσει και αρκετούς μήνες στην Αυστραλία, συμβάλλοντας σε επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης.

Η σύζυγός του, Ντον, μαζί με τα τρία παιδιά τους, ταξίδεψαν στην Αθήνα από το σπίτι τους στο Βόρειο Γιορκσάιρ για να βρίσκονται στο πλευρό του.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο 48χρονος χειρουργήθηκε στη σπονδυλική στήλη, για την τοποθέτηση μεταλλικών λαμών και βιδών, ενώ αναμένεται σύντομα να επιστρέψει αεροπορικώς στη Βρετανία.

Είχε μάθει μόνος του να πετά

Προερχόμενος από αγροτική οικογένεια, ο Χάτσινσον επέλεξε να ακολουθήσει καριέρα στην αεροπορία και έμαθε μόνος του να πετά ελικόπτερα.

Όπως αποκάλυψε ο θείος του, η οικογένειά του ανησυχούσε συχνά για τους κινδύνους της δουλειάς του, ωστόσο εκείνος ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει να συμμετέχει σε αποστολές αεροπυρόσβεσης.

Κάθε καλοκαίρι, ξένα πληρώματα ελικοπτέρων και πυροσβεστών μεταβαίνουν στην Ελλάδα για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Οι έρευνες για τα αίτια

Τα δύο ελικόπτερα είχαν μισθωθεί από την αυστραλιανή εταιρεία McDermott Aviation, η οποία διαθέτει στόλο 15 ελικοπτέρων και υποστηρίζει τις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια.

Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου

Μετά το δυστύχημα, το Πυροσβεστικό Σώμα καθήλωσε όλα τα ελικόπτερα Bell που επιχειρούσαν στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα και συλλυπήθηκε τις οικογένειες των δύο θυμάτων. «Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού πιλότου, την ώρα που επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, μας γεμίζει όλους θλίψη», ανέφερε σε δήλωσή του.

Με το δυστύχημα αυτό, ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις φετινές μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα ανήλθε σε πέντε, μετά τους τρεις πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στην Κρήτη και την Πελοπόννησο.

protothema.gr