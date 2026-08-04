Τη ζωή του έχασε ένας 41χρονος Ρώσος βετεράνος των Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων, όταν το κύριο αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε κατά τη διάρκεια άλματος κοντά στη Μόσχα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο πλαίσιο εορταστικών εκδηλώσεων για την Ημέρα των Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων της Ρωσίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου, ανήμερα της επετείου των ρωσικών Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων (VDV), κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίδειξης αλεξιπτωτιστών.

WATCH: A Russian paratrooper died after his parachute failed to open during an Airborne Troops Day celebration near Moscow. pic.twitter.com/laJqNJ3joO — Clash Report (@clashreport) August 4, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 41χρονος πραγματοποίησε άλμα από ύψος περίπου 600 μέτρων. Ωστόσο, το κύριο αλεξίπτωτό του δεν αναπτύχθηκε. Ο αλεξιπτωτιστής επιχείρησε αμέσως να ενεργοποιήσει το εφεδρικό αλεξίπτωτο, όμως το ύψος που απέμενε μέχρι το έδαφος δεν ήταν αρκετό για να ανακοπεί η πτώση του.

Ως αποτέλεσμα, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο έδαφος και υπέκυψε στα τραύματά του.

In Russia, Airborne Forces Day was celebrated as usual.



On August 2nd, a 41-year-old veteran of the Airborne Forces crashed at the Vatutlino airfield, located near Moscow. The jump was made from a height of 600 meters, but the main parachute failed to deploy.



A masterclass on… pic.twitter.com/JdbUxMQTIF August 4, 2026

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και τα αίτια της δυσλειτουργίας του κύριου αλεξιπτώτου.

protothema.gr