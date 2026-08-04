Τη ζωή του έχασε ένας 41χρονος Ρώσος βετεράνος των Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων, όταν το κύριο αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε κατά τη διάρκεια άλματος κοντά στη Μόσχα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στο πλαίσιο εορταστικών εκδηλώσεων για την Ημέρα των Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων της Ρωσίας.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου, ανήμερα της επετείου των ρωσικών Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων (VDV), κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίδειξης αλεξιπτωτιστών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 41χρονος πραγματοποίησε άλμα από ύψος περίπου 600 μέτρων. Ωστόσο, το κύριο αλεξίπτωτό του δεν αναπτύχθηκε. Ο αλεξιπτωτιστής επιχείρησε αμέσως να ενεργοποιήσει το εφεδρικό αλεξίπτωτο, όμως το ύψος που απέμενε μέχρι το έδαφος δεν ήταν αρκετό για να ανακοπεί η πτώση του.
Ως αποτέλεσμα, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο έδαφος και υπέκυψε στα τραύματά του.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και τα αίτια της δυσλειτουργίας του κύριου αλεξιπτώτου.