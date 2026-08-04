Επίθεση κατά της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, εξαπέλυσε το ΑΚΕΛ, με αφορμή τη συνέντευξη του Προέδρου στον ANT1.

Όπως αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωσή του, «η συνέντευξη επιβεβαίωσε το γνώριμο μοτίβο. Για το κόστος ηλεκτρισμού, τη διαφθορά και τις πυρκαγιές ευθύνονται οι προηγούμενοι, η Βουλή και οι περιστάσεις, αλλά ποτέ η ίδια η κυβέρνηση».

Την ίδια ώρα, προσθέτει το κόμμα, «ο κ. Χριστοδουλίδης επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης, μαζί με τις πολιτικές, τις ευθύνες και τα αδιέξοδά της».

«Η κοινωνία χρειάζεται λύσεις και αποτέλεσμα, όχι νέες δικαιολογίες για τις ίδιες αποτυχημένες πολιτικές», καταλήγει.