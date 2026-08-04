Έναν καυτό Αύγουστο με έντονες παρασκηνιακές και μη διεργασίες τόσο στην εσωτερική διακυβέρνηση όσο και σε διπλωματικό επίπεδο με στόχο τη σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό, ετοιμάζεται να περάσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, άνοιξε τα χαρτιά του και μίλησε για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, τον επερχόμενο ανασχηματισμό, τα μεγάλα στοιχήματα της Κυβέρνησης, αλλά και τις προθέσεις του για τις επόμενες προεδρικές εκλογές του 2028.

Μιλώντας στην Έλλη Κοτζαμάνη, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα σημαντική. Στάθηκε στις δημόσιες αναφορές του ΓΓ στο διαπραγματευτικό κεκτημένο και στις συγκλίσεις, ενώ είπε πως οι εν λόγω τοποθετήσεις απαντούν στις πάγιες τουρκικές θέσεις περί δύο κρατών και κυριαρχικής ισότητας και επιβεβαιώνουν πως οι όποιες προσπάθειες συνεχίζονται στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως «είμαστε πανέτοιμοι, όποτε ο ΓΓ το κρίνει, να παραβρεθούμε σε μία τέτοια διάσκεψη», τονίζοντας πως για να θεωρηθεί επιτυχημένη θα πρέπει να ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Πρόεδρος τα Ηνωμένα Έθνη άρχισαν ήδη την προεργασία και την καταγραφή των συγκλίσεων στα κεφάλαια της διακυβέρνησης, του εδαφικού, του περιουσιακού, της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Αυτή η καταγραφή, όπως εξήγησε, θα αναδείξει τις αποκλίσεις μέσα από τις οποίες θα δημιουργηθεί η βάση μίας νέας διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, αποκάλυψε επίσης ότι εντός Αυγούστου θα ζητήσει συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, με στόχο να συνεχίσουν τις συζητήσεις πάνω στα ζητήματα που τέθηκαν ενώπιον του Αντόνιο Γκουτέρες.

Περαιτέρω, υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικής ενημέρωσης της κοινωνίας για το Κυπριακό, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της ΕΕ και τον διορισμό του ειδικού εκπροσώπου της Ραφαέλε Φίτο.

Εσωτερική διακυβέρνηση

Στη συνέντευξή του ο Πρόεδρος μίλησε επίσης για τα μεγάλα ζητήματα της εσωτερικής διακυβέρνησης, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα τη μείωση της τιμής του ρεύματος, ανακοινώνοντας ότι από φέτος αρχίζει η δημιουργία συστήματος αποθήκευσης.

Παράλληλα, προανήγγειλε, εξελίξεις σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας, αφού όπως είπε υπήρξε συμφωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την επικαιροποίηση των μελετών. Όπως ανέφερε, εντός των επόμενων εικοσιτετράωρων θα γνωρίζουμε περισσότερα.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, αναφέροντας πως η Κυβέρνηση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Πρώτος στόχος, όπως είπε, είναι η ουσιαστική αύξηση των χαμηλών συντάξεων, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το νομοσχέδιο δεν θα παραμείνει ενώπιον της Βουλής για μήνες.

Για τη διαφθορά, επικαλέστηκε την ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, ενώ για το κράτος δικαίου δήλωσε πως δύο συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν την εκτελεστική εξουσία θα προωθηθούν.

Κληθείς να αναφερθεί στις περσινές φονικές πυρκαγιές, παραδέχθηκε πως για την απώλεια δύο ζωών «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία», προσθέτοντας πως έκτοτε έγιναν βελτιώσεις στο σύστημα πολιτικής προστασίας. Για τη φετινή πυρκαγιά στο Καλό Χωριό, παρέπεμψε στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με τις ευθύνες της Εθνικής Φρουράς.

Ο ανασχηματισμός που «δεν εξαγγέλλεται, αλλά ανακοινώνεται»

Όσον αφορά τον ανασχηματισμό, είπε χαρακτηριστικά πως «δεν εξαγγέλλεται, ανακοινώνεται». Αναφέρθηκε στην απόφαση της Υπουργού Γεωργίας να αποχωρήσει, ενώ δήλωσε πως όλα θα γίνουν στην ώρα τους, εξηγώντας πως λόγω και της επίσκεψης του ΓΓ και των εξελίξεων στο Κυπριακών το θέμα δεν αποτελούσε προτεραιότητα.

Οι προεδρικές εκλογές του 2028

Ερωτηθείς για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές του 2028, είπε πως θα λάβει τις αποφάσεις του εντός του 2027, αφού αξιολογήσει την πορεία υλοποίησης του προεκλογικού του προγράμματος, χαρακτηρίζοντάς το «κοινωνικό συμβόλαιο με τον κυπριακό λαό».

Περαιτέρω, απηύθυνε έκκληση προς τη Βουλή να μην επηρεαστεί η συνεργασία με την Κυβέρνηση από το προεκλογικό κλίμα, ενώ τόνισε πως δεν χρειάζεται «δεκανίκια» κομμάτων, αλλά επιδιώκει συνεργασίες μέσω του διαλόγου.