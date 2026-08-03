Γύρω στη 1.15μμ ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κατά τη συνεδρία, η οποία διήρκησε λίγο περισσότερο από 2,5 ώρες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό μετά και τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν την περασμένη βδομάδα στην Κύπρο ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και ο νεοδιορισθείς Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο.

Βίκτωρας Παπαδόπουλος: Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν συγκεκριμένο πλάνο

Μετά τη σύσκεψη, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου κ. Βίκτωρας Παπαδόπουλος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε ενδελεχώς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου σήμερα, για την επίσκεψη και τις συναντήσεις που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είτε τη διμερή συνάντηση είτε τις συναντήσεις στην παρουσία του Τουρκοκύπριου ηγέτη κ. Έρχιουρμαν.

Ενημέρωσε, επίσης, και για την επίσκεψη του Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Φίτο στην Κύπρο, αμέσως μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και αντάλλαξε απόψεις με τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τα επόμενα βήματα, τα οποία, ήδη, άρχισαν από την επομένη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, ώστε να οδηγηθούμε στη διευρυμένη διάσκεψη την οποία εξήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και για την οποία έχει λάβει το πράσινο φως από όλους τους εμπλεκόμενους, όπως ο ίδιος έχει πει.

Σημειώθηκε ότι είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι ο ΓΓ των ΗΕ, μετά από τη διακοπή των συνομιλιών το 2017, με τόσο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, στη δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους υπόμνησε ότι η προσπάθεια του γίνεται μέσα στις παραμέτρους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γίνεται στη βάση των συγκλίσεων, του κεκτημένου των προηγούμενων συνομιλιών και κάλεσε να διανύσουμε το τελευταίο μίλι που υποδηλώνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που διακόπηκαν οι συνομιλίες το καλοκαίρι του 2017.

Ήδη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε το Σώμα ότι ολόκληρο τον Αύγουστο θα είναι στη διάθεση των Ηνωμένων Εθνών και εργαζόμαστε από την επομένη της συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα και με τη Γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού και με τους αντιπροσώπους του Γενικού Γραμματέα, προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε στα μέλη του Σώματος τι σκέφτεται να κάνει το αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε να επιτύχει η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα για σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης το ταχύτερο δυνατόν».

Ερωτηθείς αν είναι ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα να λεχθεί ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα καταγράψουν τις συγκλίσεις μέχρι τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «τα ΗΕ έχουν συγκεκριμένο πλάνο. Ο ΓΓ έχει συγκεκριμένο πλάνο και για να το θέσει σε εφαρμογή σημαίνει ότι θεωρεί ότι είναι ρεαλιστικός ο χρόνος που απομένει, έτσι ώστε και να συγκαλέσει διευρυμένη διάσκεψη και να επαναρχίσουν οι συνομιλίες με προοπτικές επιτυχίας, όπως και ο ίδιος έχει τονίσει».

Σε ερώτηση αν το προπαρασκευαστικό στάδιο υπάρχει επικέντρωση σε ΜΟΕ ή στην καταγραφή των συγκλίσεων, ή στο να υπάρξει μια νέα συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του κ. Έρχιουρμαν, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «η προσπάθεια του ΓΓ, όπως και ο ίδιος την έχει καθορίσει και δημόσια, είναι ότι θα πρέπει αυτή η διευρυμένη διάσκεψη να παραγάγει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και δεν είναι άλλο από την επανέναρξη των συνομιλιών. Άρα, η προσπάθειά του είναι να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο που πηγαίνοντας στη διευρυμένη διάσκεψη, ο ίδιος το έχει πει και το έχει πει και στη διάσκεψη που παραχώρησε στη Νέα Υόρκη, όταν θα πάμε στις συνομιλίες, να έχουμε αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα, το οποίο έχει θέσει ως στόχο είναι η επανέναρξη των συνομιλιών. Άρα, η επικέντρωση της προσπάθειας είναι προς αυτή και μόνο την κατεύθυνση.

Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης φυσικά βοηθούν στη δημιουργία του κλίματος, δεν είναι προϋπόθεση, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λαμβάνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και αυτήν την παράμετρο, για αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση έχει συγκεκριμένες εισηγήσεις να κάνει».

Ερωτηθείς αν η Τουρκίας έχει δώσει θετική απάντηση και για άλλα ζητήματα ή μόνο για το θέμα σύγκλησης διευρυμένης, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «ο ΓΓ έχει πει ότι έχει εξασφαλίσει το πράσινο φως από όλους για να συγκαλέσει διάσκεψη για επανέναρξη των συνομιλιών και λέει ότι για να έχει επιτυχία αυτή η διάσκεψη θα κάνει μια προετοιμασία και θα ανακοινώσει ο ίδιος πότε θεωρεί ότι αυτή η προετοιμασία έχει πετύχει, έτσι ώστε να έχουμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα από αυτή τη διάσκεψη».

Σε άλλη ερώτηση ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου είπε ότι «κανείς δεν υποτιμά τις δυσκολίες, ούτε ο ΓΓ των ΗΕ υποτιμά τις δυσκολίες.

Για να μην επαναρχίζουν οι συνομιλίες σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που, όμως, δεν είναι εξ υπαιτιότητας της δικής μας πλευράς. Η δική μας πλευρά έχει την πολιτική βούληση, ακόμη και χθες να ήμασταν στις συνομιλίες».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο κ. Έρχιουρμαν με ανάρτηση στα ΜΚΔ πρότεινε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία φορά τη βδομάδα και ερωτηθείς αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδέχεται μια τέτοια πρόταση και αν κάτι τέτοιο θα ήταν παραγωγικό, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «οτιδήποτε μπορεί να μας οδηγήσει στον στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών και της επίλυσης του Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος να το πράξει».

Αννίτα Δημητρίου: Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης

Στην ανάγκη αξιοποίησης του χρονικού διαστήματος που ακολουθεί, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, αναφέρθηκε τη Δευτέρα η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η πολιτική ηγεσία ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και για την επίσκεψη του κ. Fitto.

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι η ώρα της ευθύνης», είπε, σημειώνοντας ότι απαιτούνται σωστή προετοιμασία, μεθοδικότητα, συλλογικότητα και φειδώ στις δημόσιες τοποθετήσεις.

«Όσο λιγότερα λέμε τόσο περισσότερο αφήνουμε τη διπλωματία να εργαστεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η αξιοποίηση του «παραθύρου ευκαιρίας», η έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για λύση εντός του συμφωνημένου πλαισίου και η διασφάλιση του διαπραγματευτικού κεκτημένου, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι το Κυπριακό «δεν προσφέρεται ούτε για πολιτικά παιχνίδια ούτε για πατριωτικούς πλειοδοτισμούς», αλλά απαιτεί ψυχραιμία, υπευθυνότητα και σκληρή δουλειά.

Ερωτηθείσα κατά πόσο είναι αισιόδοξη για τις εξελίξεις, είπε ότι δεν πρόκειται για θέμα αισιοδοξίας, αλλά για θέμα σκληρής δουλειάς και προσεκτικών διπλωματικών κινήσεων.

«Ο στόχος δεν είναι ανέφικτος, εάν και εφόσον γίνουν σωστές και προσεκτικές διπλωματικές κινήσεις. Αυτό πρέπει να επιδιώξει η δική μας πλευρά», ανέφερε.

Σύμφωνα με την κ. Δημητρίου, γίνονται συγκεκριμένες κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ευρωτουρκικά, οι συγκλίσεις και οι ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή.

«Το Κυπριακό δεν μπορεί ποτέ να εξετάζεται μονοθεματικά. Συνδέεται με όλες αυτές τις εξελίξεις», είπε.

Αναφερόμενη στη θητεία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η οποία ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο, εξέφρασε τη θέση ότι το διάστημα που μεσολαβεί πρέπει να αξιοποιηθεί, σε συνδυασμό με τις επισκέψεις και τις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως είπε, θα πρέπει να προωθηθούν οι εξελίξεις, ώστε να πραγματοποιηθεί πενταμερής συνάντηση με στόχο την πραγματική πρόοδο και τη συνέχιση της διαδικασίας από το σημείο όπου διακόπηκε στο Κραν Μοντανά.

Κληθείσα να σχολιάσει αναφορά Βουλευτή του ΔΗΣΥ ότι η πολιτική ηγεσία έχει το βλέμμα στις διακοπές ή στις προεδρικές εκλογές του 2028, η κ. Δημητρίου είπε ότι είναι δικαίωμα του καθενός να τοποθετείται όπως επιθυμεί.

Ανέφερε ότι όσοι συμμετείχαν στο Εθνικό Συμβούλιο προσήλθαν προετοιμασμένοι και κατέθεσαν συγκεκριμένες εισηγήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην προσπάθεια για το Κυπριακό.

«Οι στιγμές είναι κρίσιμες και θέλουμε να αξιοποιηθεί πραγματικά αυτό το χρονικό πλαίσιο, ώστε να επιτύχουμε τον στόχο που όλοι επιθυμούμε: να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω», είπε.

Πρόσθεσε ότι ο ρόλος των Βουλευτών, των αρχηγών των κομμάτων και της Προέδρου της Βουλής είναι αδιάκοπος και ότι παραμένουν στη διάθεση τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και των πολιτών.

Στεφάνου: Οι συγκλίσεις πρέπει να διαφυλαχτούν

Η συνέχιση των διαπραγματεύσεων από εκεί που διακόπηκαν και η διαφύλαξη των συγκλίσεων είναι η οδός που θα οδηγήσει στη λύση, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου τη Δευτέρα.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Συμβουλίου και την ενημέρωση που έτυχαν οι πολιτικοί αρχηγοί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επίσκεψη του ΓΓ ΟΗΕ και του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, ο κ. Στεφάνου είπε ότι «ως ΑΚΕΛ έχουμε ήδη δημοσιοποιήσει τις εκτιμήσεις μας αναφορικά με τα αποτελέσματα της επίσκεψης του ΓΓ στην Κύπρο».

Όπως είπε, το ΑΚΕΛ θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι ο ΓΓ δημοσιοποίησε «με πολύ ξεκάθαρο τρόπο» την πρόθεσή του για να συγκαλέσει μια άτυπη διευρυμένη συνάντηση, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν, διαφυλάσσοντας τις συγκλίσεις, το διαπραγματευτικό κεκτημένο, «με στόχο να επικεντρωθούμε στη συζήτηση των εκκρεμούντων ζητημάτων που έχουν απομείνει από τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά το 2017».

Είναι φανερό, είπε ο κ. Στεφάνου, ότι αυτή την περίοδο θα υπάρξει μια εντατική προσπάθεια από μέρους του ΟΗΕ ώστε να καταστεί τελικά εφικτή η σύγκληση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης, με τη δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων που περιέγραψε ο ΓΓ ΟΗΕ, στις δηλώσεις που έκανε στην Κύπρο.

«Ως ΑΚΕΛ, πάντοτε επιμέναμε ότι η οδός για να μπορέσουμε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο στην προσπάθειά μας να πετύχουμε λύση είναι να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που διακόπηκαν και προπαντός να διαφυλάξουμε τις συγκλίσεις», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε, αυτό πρέπει να υπηρετήσουμε».

Όπως σημείωσε, αν επιδειχθεί η απαραίτητη πολιτική βούληση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και πρωτίστως από την Τουρκία, «τότε μπορούμε να έχουμε το ποθητό αποτέλεσμα. Μέχρι τότε, όμως, χρειάζεται να δούμε αν και κατά πόσο αυτές οι προϋποθέσεις που ζήτησε ο ΓΓ θα διαμορφωθούν εν όψει της προσπάθειας που θα καταβληθεί για τη σύγκληση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης».

Νικόλας Παπαδόπουλος: Η Τουρκία δεν έχει θετική διάθεση για λύση

Τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος, σε δηλώσεις του τη Δευτέρα στο Προεδρικό, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι η Τουρκία δεν επιδεικνύει καμία θετική διάθεση για επίλυση του Κυπριακού.

«Είχαμε όντως μία ιστορική επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας επίτευξης μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού και αυτό οφείλουμε να το χαιρετίσουμε», ανέφερε αρχικά ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

Όπως, είπε αυτή «η επίσκεψη συνοδεύτηκε από θετικές αναφορές εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τόσο στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όσο και δημόσια, αναφορές που είχαν να κάνουν τόσο με την ουσία, τη μορφή και το περιεχόμενο της λύσης του Κυπριακού, ως επίσης και τη διαδικασία και θεωρούμε ως θετικό το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει ανακοινώσει τη σύγκλιση μιας διευρυμένης διεθνούς διάσκεψης που όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, θέλει να είναι διάσκεψη ουσίας, να είναι επιτυχημένη και να είναι μία διάσκεψη που θα επιτρέψει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στο συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

«Από την άλλη, φυσικά δεν μπορούμε παρά να μην σχολιάσουμε και να επικρίνουμε τις πάρα πολύ αρνητικές τοποθετήσεις από πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφορές που έκαναν λόγο σε παρωχημένα μοντέλα επίλυσης του Κυπριακού», σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

«Ισχυρίστηκε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος αναμεταξύ των δύο πλευρών, επέμενε και επιμένει στην κυριαρχική ισότητα και σε μία ξεχωριστή ισότιμη διεθνή εκπροσώπηση των κατεχομένων και του ψευδοκράτους», πρόσθεσε.

«Αυτή είναι η χώρα που έχουμε απέναντι μας. Αυτή είναι η χώρα που ενώ εμείς συζητούσαμε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επέλεξε να προβεί σε περαιτέρω επεκτατικές ενέργειες πάνω από την πράσινη γραμμή», ανέφερε συνεχίζοντας ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

«Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για ένα ενεργότερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Ευρώπη έχει τα μέσα, έχει και την πολιτική διάθεση κατά την άποψή μας, να εμπλακεί με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να δώσει είτε κίνητρα ή αντικίνητρα στην Τουρκία στην προσπάθεια να εγκαταλείψει αδιάλλακτες θέσεις που παρεμποδίζουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», ανέφερε.

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζουμε την επίσκεψη και τον διορισμό του κυρίου Φίτο, καθώς θεωρούμε ότι οποιαδήποτε συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού θα είναι προς τη θετική κατάληξη», είπε.

Σε ερώτηση για το πώς μπορεί να δράσει η ΕΕ μέσα στον χρόνο που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ του ΟΗΕ, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο χρόνος μπορεί να αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι είναι ένα εύκολο εγχείρημα».

«Επαναλαμβάνω, έχουμε απέναντι μας μία χώρα που κάθε άλλο μέχρι στιγμής δείχνει ότι έχει μία θετική διάθεση για την επίλυση του Κυπριακού. Το αντίθετο, με κάθε ευκαιρία δείχνει τις επεκτατικές της και αρνητικές της προδιαθέσεις», πρόσθεσε.

Χρίστου: Ο ΓΓ δεν πέτυχε να πείσει την Τουρκία να αλλάξει στάση

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δεν πέτυχε το βασικό ζητούμενο που είναι να πείσει την Τουρκία να αλλάξει στάση, είπε ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, σε δηλώσεις του τη Δευτέρα μετά το πέρας της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου. Ανέφερε ακόμη πως δεν φαίνεται στην παρούσα φάση να διαμορφώνεται κάποιο χρονικό πλαίσιο για τις επόμενες διαπραγματεύσεις.

«Είχαμε σήμερα την ευκαιρία για ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών την περασμένη βδομάδα στην Κύπρο και σε σχέση με τις επαφές οι οποίες έγιναν. Από την πλευρά μας παρατηρούμε ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν πέτυχε το βασικό ζητούμενο που είναι να πείσει την Τουρκία να αλλάξει στάση και διάθεση και να βοηθήσει στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος», ανέφερε.

Ως εκ τούτου, συνέχισε ο κ. Χρίστου, «εκτιμούμε ότι διάφορες αναφορές που γίνονται για άμεση σχεδόν επίλυση του κυπριακού προβλήματος τους επόμενους μήνες στην παρούσα φάση είναι ανυπόστατες και καλό είναι να περιοριστούμε σε αυτά που γνωρίζουμε και όχι σε αυτά τα οποία υποθέτουμε».

«Από την πλευρά μας, ξεκαθαρίζουμε ακόμα μία φορά πως Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ή άλλου είδους μονομερείς ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, απλά και μόνο για να αποδεχτεί η κατοχική Τουρκία να οδηγηθεί σε διαπραγματεύσεις, θεωρούμε ότι είναι σε λανθασμένη κατεύθυνση. Τα έχουμε επαναλάβει για δεκαετίες χωρίς να έχουν φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Στεκόμαστε στην πάγια θέση μας ότι η λύση με βάση τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός πειραματικού κράτους αντίστοιχου με αυτό το οποίο λειτουργεί σήμερα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, αλλά σε εκείνη την περίπτωση βασίζεται σε τριζωνική ομοσπονδία και το αποτέλεσμα είναι να μην λειτουργεί σαν ένα κανονικό κράτος», συμπλήρωσε.

Είπε, επίσης, ότι αναμένουν περαιτέρω εξελίξεις, καθότι δεν φαίνεται στην παρούσα φάση να διαμορφώνεται κάποιο χρονικό πλαίσιο για τις επόμενες διαπραγματεύσεις, «και είμαστε στη διάθεση του Προέδρου, όποτε χρειαστεί για νέες εισηγήσεις και προτάσεις».

Σε παρατήρηση ότι έχει πει ότι δεν διαφαίνεται ότι η Τουρκία θα αλλάξει στάση και αν αυτή ήταν και η ενημέρωση που είχαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Χρίστου είπε ότι «έχουν αναφερθεί προηγουμένως και εδώ ενώπιον σας από άλλο πολιτικό αρχηγό ποιες είναι οι ενέργειες της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα όσον αφορά την κυριαρχική ισότητα, όσον αφορά ενέργειες οι οποίες γίνονται στην Πράσινη Γραμμή».

«Εγώ θα προσθέσω και την περίπτωση με το ερευνητικό σκάφος, το οποίο επέλεξε να στείλει τις ημέρες της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Βεβαίως, όλα αυτά συνδέονται και με τις ευρωτουρκικές σχέσεις» είπε. Ανέφερε πως θεωρεί ότι ο λόγος που εμφανίζει η Τουρκία την πρόθεση για νέες συνομιλίες είναι «τα ανταλλάγματα που περιμένει να λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συγκεκριμένους τομείς».

Οδυσσέας: Το Κυπριακό παραμένει στον αναπνευστήρα

Το Κυπριακό «παραμένει στον αναπνευστήρα», δήλωσε ο επικεφαλής του Κινήματος Άλμα Οδυσσέας Μιχαηλίδης μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, σημειώνοντας ότι «δεν τραβήξαμε την πρίζα να βγει, αλλά ούτε βγήκε από την εντατική».

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι το Εθνικό Συμβούλιο είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «αναλυτικά και εκτενώς» για όσα διαμείφθηκαν κατά την παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και του Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, καθώς και για «τις προοπτικές που διανοίγονται».

«Σίγουρα η αναφορά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη διάσκεψη Τύπου που είχε δώσει περί συγκλίσεων είναι ένα θετικό στοιχείο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό «υποδεικνύει και τη δική του γνώση του Κυπριακού και τη δέσμευσή του ότι οι εξουσίες του πηγάζουν από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Ωστόσο, σημείωσε ότι «δυστυχώς, οι δηλώσεις της Τουρκίας που ακολούθησαν και του Τούρκου Προέδρου την επόμενη ημέρα δεν επιτρέπουν ιδιαίτερη αισιοδοξία για το που μπορεί να οδηγηθούμε».

Ο επικεφαλής του Άλμα εξέφρασε ανησυχία ότι αν υπάρξει κορύφωση των προσδοκιών και στην πράξη δεν τελεσφορήσει η προσπάθεια, τότε «η εικόνα που θα δοθεί μετά την αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα θα είναι ακόμη πιο απαισιόδοξη».

«Η όλη εικόνα που θα δοθεί θα είναι ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον προοπτική διατήρησης του προβλήματος», είπε.

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε, επίσης, ότι εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι «από τον Μάρτιο του 2025 και μετά, τον Δεκέμβριο του 2025 και τώρα αποδεχόμαστε ουσιαστικά να εκδίδονται ανακοινωθέντα χωρίς να υπάρχει αναφορά στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης».

«Η ουσία είναι ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην πίεση προς την Τουρκία, ασκώντας και το εργαλείο των ευρωτουρκικών σχέσεων, ώστε να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου», ανέφερε.

Αναφερόμενος στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στα οδοφράγματα, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι, παρότι θεωρεί ορθή τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας για σύνδεση του ανοίγματος του οδοφράγματος της Μιας Μηλιάς με το οδόφραγμα της Αθηένου, «το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους εκεί κατοίκους», υπάρχει περιθώριο για μια διαφορετική προσέγγιση.

«Θα μπορούσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να προτείνει ότι εάν υπάρξει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, τότε θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε και διάνοιγμα μόνο της Μιας Μηλιάς, όμως ταυτόχρονα με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», είπε.

Τέλος, ο επικεφαλής του Κινήματος Άλμα ανέφερε ότι εισηγήθηκε την ανάληψη πρωτοβουλίας από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβει «ρητή θέση», όπως έχει ήδη πράξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι «η λύση δύο κρατών και οι θέσεις περί κυριαρχικής ισότητας δεν γίνονται αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει σαφώς τοποθετηθεί υπέρ της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, μέχρι τώρα όμως δεν υπήρξε δημόσια θέση ότι απορρίπτει ως απαράδεκτη λύση δύο κρατών», κατέληξε.

Φειδίας: Να επενδύσουμε στην ενημέρωση του κόσμου

Με έμφαση στην ενημέρωση του κόσμου για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, αλλά και στη διαφάνεια, τοποθετήθηκε ο επικεφαλής της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου, μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Συμβουλίου που συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, το πρωί της Δευτέρας.

Ο κ. Παναγιώτου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ενημέρωση που έκανε στο Εθνικό Συμβούλιο, σε ό,τι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ανέφερε ότι η Άμεση Δημοκρατία επεξεργάζεται και το ενδεχόμενο να θέσει κάποια ζητήματα που προέκυψαν από την ενημέρωση αυτή προς ψήφιση από τον κόσμο, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής που διαθέτει.

«Εμείς ως Άμεση Δημοκρατία επικεντρωθήκαμε και στο Εθνικό Συμβούλιο, στο ότι πρέπει να βγουν όλα τα πράγματα, οι συγκλίσεις, όλα αυτά στη φόρα, στον κόσμο, να ξέρει ακριβώς τι γίνεται, τι συζητείται, επειδή, μετά από πολύ καιρό, εάν βάλουμε ξανά τον Κυπριακό σε δημοψήφισμα, μπορεί ο κόσμος να πει όχι, ή οτιδήποτε», δήλωσε ο Φειδίας Παναγιώτου.

«Πρέπει να βάλουμε τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία και αυτό θα προσπαθήσουμε ως Άμεση Δημοκρατία να κάνουμε κι εμείς τον επόμενο καιρό, να ενημερώσουμε τον κόσμο, τι ακριβώς συζητείται, τι είναι η διζωνική δικοινοτικής ομοσπονδία και για κάποια πράγματα, για κάποιες συγκλήσεις, σκεφτόμαστε να βάλουμε κάποια ψηφίσματα στο application μας, για να μας πει ο κόσμος αν τα δέχεται ή όχι», πρόσθεσε.

«Άρα εμείς θέλουμε να επενδύσουμε πολύ στην ενημέρωση και επιμένουμε στη διαφάνεια, να βγουν όλα στη φόρα, στο τι γίνεται, τι συζητείται», κατέληξε.

ΚΥΠΕ