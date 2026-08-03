Το Κοινοτικό Συμβούλιο Γιόλου, στην επαρχία Πάφου, με ανακοίνωση του ενημερώνει τους κατοίκους ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί καταγγελίες για τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην κοινότητα, με αποτέλεσμα τη θανάτωση πολλών γάτων.

Το Κ.Σ. Γιόλου επισημαίνει ότι η τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί παράνομη και καταδικαστέα πράξη, η οποία θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τα ζώα, αλλά και την δημόσια υγεία και ασφάλεια. Καταδικάζει δε απερίφραστα τέτοιες ενέργειες, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση εντοπισμού των δραστών θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Η κοινοτική αρχή καλεί, τέλος, τους κατοίκους της Γιόλου να ενημερώνουν άμεσα την ίδια ή την Αστυνομία μόλις αντιληφθούν ύποπτες κινήσεις κάποιων ή μόλις εντοπίσουν δηλητήρια τοποθετημένα στην κοινότητα.