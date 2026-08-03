Με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων προστασίας των ηλικιωμένων, ειδικά λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Παπαέλληνα, πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους σε στέγες ηλικιωμένων, παγκύπρια. Ανακοίνωση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας σημειώνει ότι διαπιστώθηκε πως στους χώρους αυτούς λειτουργούν συστήματα κλιματισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κ. Παπαέλληνα έστειλε το μήνυμα ότι η προστασία της αξιοπρέπειας, της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Υφυπουργείο.

Είπε ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι αποτελούν μέρος της συνεχούς προσπάθειας «να διασφαλίσουμε ότι κάθε ηλικιωμένος που διαμένει σε στέγη απολαμβάνει συνθήκες ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ποιοτικής φροντίδας, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων όπως οι υψηλές θερμοκρασίες».

«Η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση είναι η καλύτερη μορφή προστασίας», πρόσθεσε η Υφυπουργός.

Η κ. Παπαέλληνα διαβεβαίωσε ότι το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας θα συνεχίσει με συνέπεια και συστηματικότητα τους ελέγχους σε όλες τις επαρχίες, παρακολουθώντας την εφαρμογή των μέτρων και συνεργαζόμενο στενά με τους φορείς παροχής υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο μακροχρόνιας φροντίδας για όλους τους ηλικιωμένους.

Όπως αναφέρει περαιτέρω η ανακοίνωση, σκοπός των επισκέψεων είναι να διαπιστωθεί, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων, η τήρηση των γραπτών οδηγιών ημερομηνίας 13/7/26, που απέστειλαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, στους ιδιοκτήτες των Οικων Ευγηρίας, στη βάση του περί Στεγών, Ηλικιωμένων και Αναπήρων Νομού”.

Κατά τους μέχρι σήμερα ελέγχους διαπιστώθηκε ότι στις στέγες που επισκέφθηκε η Υφυπουργός λειτουργούσε ο κλιματισμός, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών.

Παράλληλα, η Υφυπουργός, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ηλικιωμένους, μέλη του προσωπικού και τις διευθύνσεις σε αυτές τις στέγες.

Η κ. Παπαέλληνα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ενημερώθηκε για την καθημερινή λειτουργία, τις συνθήκες διαβίωσης και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στς στέγες ηλικιωμένων ενώ άκουσε από πρώτο χέρι τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

ΚΥΠΕ