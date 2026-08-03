Αυξήσεις σε εκατοντάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης κατέγραψε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, μέσα από την παρακολούθηση των τιμών στο e-kalathi.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, από τις 16 έως τις 31 Ιουλίου 2026 αυξήθηκαν οι τιμές σε 805 προϊόντα, με το μέσο ποσοστό αύξησης να διαμορφώνεται στο 10,6%. Την ίδια περίοδο μειώσεις καταγράφηκαν σε 908 προϊόντα, με μέσο ποσοστό 11,9%.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών και ενίσχυση του ρυθμού μείωσής τους.

Σε ποιες κατηγορίες καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Οι σημαντικότερες ανατιμήσεις εντοπίστηκαν στα κατεψυγμένα ζυμαρικά και στις πίτσες, με αύξηση 7,6%. Ακολούθησαν οι χυμοί φρούτων με 6,6%, καθώς και οι σοκολάτες και τα ζυμαρικά με 6,3%.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι οι μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές πώλησης μεταξύ των περισσότερων υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi δεν φαίνεται να αποτελούν ένδειξη έντονου ανταγωνισμού.

Έρευνα σε 177 κοινά προϊόντα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου σε 12 υπεραγορές, κατέδειξε διαφορά 15,8% στο μέσο συνολικό κόστος τους.

Μεταξύ των πέντε υπεραγορών που διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων, η διαφορά στο συνολικό κόστος 327 κοινών προϊόντων περιορίστηκε στο 7,6%.

Σύσταση προς τους καταναλωτές

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών καλεί το κοινό να αποφεύγει, όπου είναι δυνατό, την αγορά προϊόντων στα οποία έχουν καταγραφεί αυξήσεις. Όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να λειτουργήσει ως μέτρο αντίδρασης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων.

Τα συμπεράσματα βασίζονται αποκλειστικά στις τιμές που καταγράφονται στο e-kalathi του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και στη δωρεάν εφαρμογή Smart Kalathi.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις τιμές των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και να δημοσιοποιεί τις σχετικές παρατηρήσεις του.

ΚΥΠΕ