Δώδεκα χρόνια μετά το κλείσιμο του υποκαταστήματος της FBME Bank Ltd στην Κύπρο για το οποίο έχει διοριστεί εκκαθαριστής από το 2023, ακόμη απασχολεί τα Δικαστήρια, ενώ μέσα από ένορκες δηλώσεις μελών της ΜΟΚΑΣ προκύπτουν σημαντικά στοιχεία για λογαριασμούς εκατομμυρίων που διατηρούνταν και οι οποίοι σχετίζονται με τον πρώην πρόεδρο της Αγκόλας και τη θυγατέρα του.

Μέσα από μονομερή αίτηση πέντε αιτητών (ένα φυσικό και τέσσερα νομικά πρόσωπα) δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών στο υποκατάστημα της FBME στην Κύπρο, ήρθαν στο φως λεπτομέρειες για τα αδικήματα διαφθοράς που διερευνούν οι αρχές της Αγκόλας. Οι πέντε αιτητές ζητούσαν την άδεια του Ανώτατου Δικαστηρίου για να καταχωρίσουν αίτηση διά κλήσεως για την έκδοση Προνομιακού Εντάλματος Certiorari, με το οποίο να ακυρώνεται το προσωρινό διάταγμα δέσμευσης που εξεδόθη στις 16.6.2026 από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Ζητούσαν επίσης «Διάταγμα και/ή Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που να αναστέλλει την ισχύ του Διατάγματος Δέσμευσης μέχρι περάτωσης της ακροάσεως της δια κλήσεως αίτησης που θα καταχωρηθεί ή άλλης διαταγής του Ανωτάτου Δικαστηρίου».

Σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) εκτελεί αίτημα δικαστικής συνδρομής, το οποίο είχε σταλεί στις 26.5.2026 από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Αγκόλας (Republica de Angola) προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το εν λόγω αίτημα διαβιβάστηκε στις 8.6.2026 και στο Γενικό Εισαγγελέα για εκτέλεση σε σχέση με το μέρος που αφορά στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων/παράνομων εσόδων.

Σε ένορκη δήλωση μέλους της Μονάδας γίνεται αναφορά ότι οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Αγκόλας ζητούν τη δέσμευση των συγκεκριμένων λογαριασμών που αιτητές διατηρούν στο υποκατάστημα της FBME Βank Ltd στην Κύπρο, και οι οποίοι φέρονται να σχετίζονται με την Ιζαμπέλ Ντος Σάντος, από τη Δημοκρατία της Αγκόλας, θυγατέρα του πρώην προέδρου της χώρας, Ζοζέ Εντουάρτο Ντος Σάντος. Η εν λόγω θυγατέρα φέρεται να είναι αναμεμειγμένη σε πολλά και σοβαρά σκάνδαλα διαφθοράς, απάτης και υπεξαίρεσης στη χώρα της, τα οποία της έχουν αποφέρει αμύθητη περιουσία. Μάλιστα, οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Αγκόλας έχουν ήδη ζητήσει, μέσω της Interpol, την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης της (red notice).

Σύμφωνα πάντα με την ένορκη δήλωση, όσον αφορά τους κατόχους των επίδικων λογαριασμών, οι αρμόδιες Αρχές της Αγκόλας έχουν εύλογες υποψίες ότι οι εταιρείες που κατέχουν τους επίδικους λογαριασμούς, είναι όλες εταιρείες-κέλυφος (shell companies) αφού τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, δηλαδή η κατηγορούμενη, η μητέρα της και ο αποβιώσας σύζυγος της κατηγορούμενης, είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι τους. Ορισμένοι από τους λογαριασμούς που παγώθηκαν περιέχουν εκατομμύρια ευρώ.

Ο δικαστής του Ανωτάτου Ιωάννης Ιωαννίδης διαφώνησε με τη θέση των αιτητών πως με την έγκριση της Αίτησης Δέσμευσης και την έκδοση του Διατάγματος Δέσμευσης ανατράπηκε τόσο το αποδεικτικό όσο και το ουσιαστικό βάρος απόδειξης. Διαφώνησε επίσης και με τη θέση ότι η αρξαμένη διαδικασία εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας συνιστά διαδικασία εναντίον υπό εκκαθάριση εταιρείας. Με το συγκεκριμένο προσωρινό μέτρο εν ουδεμιά περιπτώσει επηρεάζονται τα συμφέροντα της Τράπεζας ή των καταθετών αυτής. Αυτό που αποφασίστηκε με την έκδοση του προσβαλλόμενου διατάγματος είναι μόνο η δέσμευση των λογαριασμών που οι αιτητές διατηρούν στην συγκεκριμένη Τράπεζα και τίποτε άλλο.

Το Δικαστήριο απορρίπτοντας την αίτηση, υπέδειξε πως οι αιτητές είχαν ή έχουν τη δυνατότητα να δρομολογήσουν διαδικασία ενώπιον του κατώτερου Δικαστηρίου, και να επιτύχουν ενδεχομένως τον παραμερισμό και/ή τη διαφοροποίηση του εκδοθέντος προσωρινού διατάγματος. «Με άλλα λόγια, βρίσκω πως είναι δυνατή η παροχή πλήρους και εξίσου αποτελεσματικής θεραπείας από το κατώτερο Δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, εάν η απόφαση του κατώτερου Δικαστηρίου δεν ικανοποιήσει τους αιτητές, υπάρχει και το δικαίωμα έφεσης, η εκδίκαση της οποίας είναι δυνατόν να επισπευσθεί».