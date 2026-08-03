Σε νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκωσίας διακομίστηκαν τη Δευτέρα δύο τραυματίες, μετα από απόπειρα ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί, ενώ οι δύο συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον γυναίκας μέσα σε υπεραγορά και στη συνέχεια αποπειράθηκε να θέσει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «αστυνομίας», το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:45, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο άνδρας μαχαίρωσε τη γυναίκα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σοβαρά.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο φερόμενος ως δράστης αυτοτραυματίστηκε με το ίδιο μαχαίρι, επιχειρώντας να αυτοκτονήσει.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκωσίας, όπου συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Η «αστυνομία» ανακοίνωσε ότι οι έρευνες για τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.