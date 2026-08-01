Άμα ο άλλος ζει επί 52 χρόνια στην παρανομία, φαίνεται ότι κάποια στιγμή αρχίζει να πιστεύει ότι όλοι οι άλλοι είναι παράνομοι κι αυτό που βιώνει ο ίδιος είναι η νομιμότητα.

Άκου τώρα τι βρήκε να πει το κατοχικό καθεστώς για τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απεσταλμένο της Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο. Το παράνομο υπουργείο εξωτερικών του καθεστώτος έβγαλε ανακοίνωση:

Τον διόρισαν, λέει, χωρίς τη συγκατάθεση του ψευδοκράτους και «δεν έχει καμία νομιμότητα για εμάς». Φαντάσου θράσος! «Οποιαδήποτε δραστηριότητα αναλάβει στη χώρα μας», λέει, «είναι απαράδεκτη για την κυβέρνησή μας και δεν θα θεωρηθεί με κανέναν τρόπο νόμιμος συνομιλητής». Καλά ως παράνομος συνομιλητής συνομίλησε και με τον Έρχιουρμαν;



Υ.Γ. Πάντως, τα €680 εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εισέπραξαν, δεν τα επέστρεψαν πίσω ως παράνομα. Διότι το θράσος του κλέφτη εκ πεποιθήσεως δεν έχει όρια.

Αρ.