Η κινητικότητα που υπάρχει σήμερα, για να πραγματοποιηθεί πενταμερής διάσκεψη με στόχο την επανέναρξη συνομιλιών για λύση του Κυπριακού προβλήματος, μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία, γιατί τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί είναι εξαιρετικά αρνητικά για την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ).

Ουσιαστικά βρισκόμαστε σε ένα επικίνδυνο στρατηγικό αδιέξοδο, αφού οι δύο λύσεις που υπάρχουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων είναι τουρκικών όρων. Η υποστηριζόμενη από την ΚΔ λύση ΔΔΟ (συγκαλυμμένη μορφή συνομοσπονδίας δύο κρατών) και η υποστηριζόμενη από την Τουρκία λύση δύο κρατών (συνομοσπονδία δύο κρατών). Οι δύο λύσεις δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους.

Εξυπηρετούν και οι δύο τον στρατηγικό στόχο τής Τουρκίας, να καταλυθεί το κράτος της ΚΔ και να επεκταθεί ο έλεγχος τής Τουρκίας σε όλη την Κύπρο. Είναι ωσάν να βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο μυλόπετρες έτοιμες να περιστραφούν και να μας συνθλίψουν. Οδηγηθήκαμε σε αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο επειδή οι κυβερνήσεις μας διέπραξαν σοβαρά λάθη στη Διαχείριση του Κυπριακού: (1) Δεν σεβάστηκαν την ετυμηγορία του λαού που απέρριψε τη λύση ΔΔΟ στο δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν το 2004 (2) δεν ενημερώνουν τον λαό για τίς συγκλίσεις των συνομιλιών(βασικά οι δικές μας υποχωρήσεις), που είναι γνωστές στην Τουρκία και Βρετανία (3) τρέφουν αυταπάτες, που καλλιεργούν και στον λαό, ότι η ΔΔΟ συγκροτεί κανονικό δημοκρατικό κράτος (4)δεν έθεσαν ως βάση των συνομιλιών, το Πρωτόκολλο 10 ένταξης τής Κύπρου στην ΕΕ ως ενιαίο κράτος και την Αντιδήλωση τής 21/9 τού 2005, όπως αναλυτικά περιγράφει σε άρθρο του στην εφημερίδα η σημερινή τής 19/7/2026 ο δρ. Γιάννος Χαραλαμπίδης.

Σήμερα η κυβέρνησή μας και οι ηγεσίες των περισσότερων κομμάτων, που υποστηρίζουν την ΔΔΟ, τρέφουν την αυταπάτη, που καλλιεργούν και στο λαό, ότι η ΔΔΟ συγκροτεί ένα κανονικό δημοκρατικό κράτος, το οποίο θα επανενώσει/απελευθερώσει την Κύπρο. Είναι μία πολύ επικίνδυνη πλάνη και αυτό συνάγεται από τις συγκλίσεις των συνομιλιών, όσες τουλάχιστον γνωρίζουμε από τις διαρροές στα ΜΜΕ (όπως το έγγραφο συγκλίσεων Ντάουνερ). Η ΔΔΟ όχι μόνο δεν επανενώνει/απελευθερώνει την Κύπρο, αλλά καταλύει την ΚΔ, νομιμοποιεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής/κατοχής και επεκτείνει τον έλεγχο της Τουρκίας σε όλο το νησί. Συγκροτεί ένα θνησιγενές διχοτομικό κράτος, δυσλειτουργικό, πολύπλοκο, τεράστιο και οικονομικά μη βιώσιμο. Παραβιάζει, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, την δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων (δικαίωμα βέτο στη μειοψηφία των Τουρκοκυπρίων (ΤΚ), που θα οδηγεί σε παράλυση του κράτους), την ενότητα του κράτους με την επιβολή εδαφικών ζωνών με εγγυημένες πλειοψηφίες κατοίκων και περιουσιών και τη δυνατότητα αυτοάμυνας (αφοπλισμός του Κυπριακού κράτους μετά τη λύση). Είναι παραβιάσεις που εξυπηρετούν το στόχο της Τουρκίας να αποκτήσει τον στρατηγικό έλεγχο ΟΛΗΣ τής Κύπρου μέσω τού βέτο των ΤΚ, που είναι εξαρτημένοι από την Τουρκία (πλειοψηφία εποίκων, διμερείς συμφωνίες εξάρτησης του ψευδοκράτους από την Τουρκία). Με την ΔΔΟ η Τουρκία, μέσω τού βέτο των ΤΚ, θα αδρανοποιήσει το ενεργειακό πρόγραμμα τής ΚΔ, την οριοθέτηση τής ΑΟΖ της και τίς στρατηγικές συνεργασίες της με φίλες χώρες, επειδή έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα τής Τουρκίας, η οποία επιδιώκει να εκμηδενίσει το γεωπολιτικό βάρος τού κυπριακού κράτους στη περιοχή τής Ανατ. Μεσογείου.

Η αψυχολόγητη εμμονή τής κυβέρνησής μας και των ηγεσιών των περισσοτέρων κομμάτων, που υποστηρίζουν την ΔΔΟ, να μην σέβονται την ετυμηγορία του λαού, που απέρριψε την ΔΔΟ και να μην λαμβάνουν υπόψιν τους, εμπεριστατωμένες αναλύσεις ειδικών (σε βιβλία και άρθρα), που τεκμηριώνουν επιστημονικά, ότι η ΔΔΟ δεν συγκροτεί ένα βιώσιμο δημοκρατικό κράτος, μάς οδήγησε στο σημερινό στρατηγικό αδιέξοδο. Λύση παρόμοια με τη ΔΔΟ εφαρμόστηκε μόνο στη Βοσνία και παρέλυσε το κράτος.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την επιβίωση του κυπριακού Ελληνισμού και πρέπει να ανακοπεί η πορεία που ακολουθείται και οδηγεί σε τουρκοποίηση όλης τής Κύπρου. Απαιτείται τάχιστη ενίσχυση τής αμυντικής θωράκιση τής ΚΔ προς αντιμετώπιση τής άμεσης στρατιωτικής απειλής των τουρκικών δυνάμεων κατοχής. Απαιτείται και τάχιστη αναθεώρηση τής πολιτικής τής κυβέρνησης μας, η οποία εμμένει αδικαιολόγητα στη ΔΔΟ και δεν συνειδητοποιεί ότι η λύση αυτή είναι τουρκικών όρων. Μόνο η αφύπνιση τού λαού, αν ενημερωθεί για τίς συγκλίσεις των συνομιλιών και αντιληφθεί τον θανάσιμο κίνδυνο, δυνατόν να αναγκάσει την κυβέρνηση μας να αλλάξει πολιτική στο κυπριακό. Μικρή ελπίδα αλλαγής πολιτικής δυνατόν να υπάρξει και από αυτόβουλη δράση ξένων κρατών, των οποίων τα συμφέροντα απειλούνται. Κρατών όπως η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Γαλλία, των οποίων τα στρατηγικά συμφέροντα στην Ανατ. Μεσόγειο (ασφάλεια, ενέργεια, ναυσιπλοΐα, εμπόριο, οικονομία, κ.α.), θα υποστούν σοβαρό πλήγμα, αν υιοθετεί η ΔΔΟ, η οποία μετατρέπει την Κύπρο, σε Τουρκικό προτεκτοράτο. Ίσως αυτή η απειλή κατά των ζωτικών συμφερόντων τους, οδηγήσει στην αυτόβουλη δράση τους, να ασκήσουν έντονη επιρροή στην κυβέρνηση τής ΚΔ, για να αναγκασθεί να αναθεωρήσει τη θέση της στο κυπριακό. Να απορρίψει την ΔΔΟ και να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό στην ορθή βάση του, ως θέματος εισβολής, κατοχής, εποικισμού και εθνοκάθαρσης.

*Αντιστράτηγος ε.α.