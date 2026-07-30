Στιγμές τρόμου έζησε ένας άνδρας κατά τη διάρκεια πτήσης με αλεξίπτωτο πλαγιάς στην Ιγκουσετία της Ρωσίας. Ο άνδρας πραγματοποίησε άλμα από βουνό, ωστόσο έχασε τον έλεγχο του αλεξίπτωτου και, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, ακούγεται στο βίντεο να λέει: «Είμαι τελειωμένος».

Στο βίντεο που κατέγραψε με κάμερα στο κράνος του, ο άνδρας φαίνεται αρχικά να μετρά αντίστροφα πριν το άλμα στο κενό.

Αφού «ταξίδεψε» με μεγάλη ταχύτητα, ο άνδρας άνοιξε το αλεξίπτωτο του προκειμένου να κόψει τη φόρα του και να προσγειωθεί στο χιονισμένο έδαφος.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όμως, η κατάσταση άλλαξε άρδην καθώς αντιλήφθηκε ότι έχασε τον έλεγχο του αλεξίπτωτου με αποτέλεσμα να κινείται ανεξελέγκτα.

«Γαμ…ο, είμαι τελειωμένος» ακούγεται να λέει ο άνδρας ενώ συνέχιζε τις προσπάθειές του να γλιτώσει.

Αφού είπε, δε, «είμαι έτοιμος» σαν να έχει αποδεχθεί τη μοίρα του, ο αλεξιπτωτιστής κατάφερε να προσγειωθεί σε έναν μικρό χώρο με χιόνι ανάμεσα στα κοφτερά βράχια. «Αυτό ήταν τελείως τρελό» είπε αφού συνειδητοποίησε το μέγεθος της τραγωδίας από την οποία γλίτωσε.

Δείτε το βίντεο

“I'm screwed”: BASE jumper miraculously survives dangerous fall



An extreme jump in the mountains of Ingushetia nearly ended in tragedy. After opening his parachute, the BASE jumper lost control, began spinning in the air, and was carried straight toward the rocks.



At the last… pic.twitter.com/8RcBOABbSi — NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2026

protothema.gr