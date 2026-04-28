Άσκηση με στόχο τη διατήρηση της ετοιμότητας τους, πραγματοποίησαν οι καταδρομείς αλεξιπτωτιστές της Εθνικής Φρουράς, πραγματοποιώντας άλμα στατικού ιμάντα, στην Ζώνη Ρίψης Τερσεφάνου, από αεροσκάφος C-130 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας σήμερα το μεσημέρι.

Πρόκειται για μια δραστηριότητα που επαναλαμβάνεται μια φορά τον χρόνο, ούτως ώστε οι καταδρομείς της Εθνικής Φρουράς, ανεξαρτήτως μονάδας και όπλου, να διατηρούνται σε ετοιμότητα.

Την εντυπωσιακή σκηνή απαθανάτισαν πολίτες που περνούσαν από την περιοχή.

Δείτε τα βίντεο: