Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Στρατόπεδο «Μιχαλάκη Παρίδη» στην Απλάντα, στην παρουσία της ηγεσίας της Εθνικής Φρουράς η τελετή λήξης και απονομής επάθλων του ετήσιου αγώνα ομάδων μάχης του Στρατού Ξηράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αγώνας διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή Σταυροβουνίου, με τη συμμετοχή προσωπικού της ενεργού δύναμης, της εφεδρείας και της εθνοφυλακής.

Όπως αναφέρεται, στόχος της διοργάνωσης είναι η αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των ομάδων, στο πλαίσιο ευγενούς άμιλλας και υγιούς ανταγωνισμού.

