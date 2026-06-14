Στο Παρίσι θα μεταβεί την Τρίτη ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ο οποίος θα εγκαινιάσει το κυπριακό περίπτερο στην έκθεση αμυντικής βιομηχανίας Eurosatory 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση στρατιωτικού εξοπλισμού στον κόσμο. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Πάλμας , θα πραγματοποιήσει, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, διμερείς επαφές, μεταξύ των οποίων και με τον Υφυπουργό Άμυνας της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με τον κ. Πάλμα, Κύπρος και Βραζιλία είχαν παλιότερα, τη δεκαετία του 1980, συνεργασία στον αμυντικό τομέα, και η Κύπρος είχε αγοράσει άρματα από τη Βραζιλία.

Στο Παρίσι, ο Υπουργός θα εγκαινιάσει το κυπριακό περίπτερο στη μεγαλύτερη έκθεση στρατιωτικού εξοπλισμού στον κόσμο, τη Eurosatory. Όπως ανέφερε, στο περίπτερο της Κύπρου θα συμμετέχουν αρκετές κυπριακές εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας.

Στη συνέχεια ο ίδιος θα πραγματοποιήσει σειρά διμερών επαφών σε διάφορα επίπεδα.

Στο μεταξύ, ερωτηθείς για δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» που έκανε αναφορά σε αποφάσεις για μόνιμη παρουσία ελληνικών στρατευμάτων στην Κύπρο, ο κ. Πάλμας είπε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση σε αυτό το θέμα.

Αυτή τη στιγμή παραμένει στα χωρικά ύδατα της Κύπρου η φρεγάτα «Έλλη», η οποία διαθέτει και σύστημα anti-drone, ενώ εξακολουθούν να βρίσκονται στην Κύπρο τα τέσσερα μαχητικά F-16, είπε.

«Είναι εδώ, είμαστε σε καθημερινή συνεννόηση και συντονισμό, είτε σε επίπεδο Αρχηγού Εθνικής Φρουράς είτε σε επίπεδο Υπουργού» με την ελληνική Κυβέρνηση, ανέφερε.

«Αναλόγως των συνθηκών και των δεδομένων που δημιουργούνται, θα ανακοινώσουμε και τις αποφάσεις που θα πάρουμε», είπε, ως προς το ενδεχόμενο μόνιμης παραμονής τους στην Κύπρο.

Εξάλλου, ερωτηθείς δημοσίευμα της κυριακάτικης εφημερίδας «Η Σημερινή» για συμπαραγωγές 800 εκ. ευρώ Γαλλίας – Κύπρου μέσω SAFE, ο Υπουργός ανέφερε ότι συνεχίζεται η «διαχρονικά άριστη» συνεργασία με τη Γαλλία σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο.

«Υπογράψαμε την περασμένη βδομάδα και τη στρατιωτική συμφωνία SOFA μεταξύ μας, που ενισχύει και διευκολύνει ακόμα περισσότερο τη σχέση μας», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο του Κανονισμού SAFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό ποσό για συνεργασία είναι σε διμερή προγράμματα με τη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι τα δύο τρίτα του €1,2 δισ. του κυπριακού προγράμματος SAFE αφορά συνέργειες με γαλλικές εταιρείες.

«Εκείνο που έχουμε τονίσει εμείς, διότι θέλουμε να δώσουμε μία ώθηση στην κυπριακή αμυντική βιομηχανία, είναι ότι οι χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την παραγωγή διαφόρων εξοπλιστικών προγραμμάτων, θα πρέπει να βρίσκουν συνεργούς και εταίρους που προέρχονται από την κυπριακή αμυντική βιομηχανία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι είναι θέμα των αντίστοιχων εταιρειών το ποιους θα επιλέξουν από τις κυπριακές εταιρείες που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά τα πρότζεκτ. «Εμείς δεν αναμειγνυόμαστε σ’ αυτό», ανέφερε.

Ο Υπουργός δδεθέλησε να μπει σε λεπτομέρειες για το τι αφορούν τα εξοπλιστικά προγράμματα που αναπτύσσονται.

ΚΥΠΕ