Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δύο παράλληλες έρευνες από την Αστυνομία και την Εθνική Φρουρά σε σχέση με τη φωτιά που ξέσπασε εντός του πεδίου βολής Καλού Χωριού και επεκτάθηκε σε Αγία Άννα και Ψευδά, αναγκάζοντας την Πολιτική Άμυνα να δώσει εντολή εκκένωσης την περασμένη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια καταστροφής ρουκετών RPG από το 70ό Τάγμα Μηχανικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» από αστυνομικές πηγές, οι ανακριτές της υπόθεσης που υπηρετούν στον Σταθμό Αραδίππου διερευνούν την ποινική πτυχή της υπόθεσης, ενώ ο ταξίαρχος Σάββας Στεφάνου, την πειθαρχική πτυχή εκ μέρους του ΓΕΕΦ.

Ο τελευταίος διορίστηκε την Τρίτη ως ποινικός ανακριτής προκειμένου να εξακριβώσει τα αίτια και τις συνθήκες της πυρκαγιάς. Αν και αρχικά ανακοινώθηκε πως θα διερευνήσει και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες από μέρους μελών της Εθνικής Φρουράς θα επικεντρωθεί τελικά στις πειθαρχικές, ώστε να μη γίνουν δύο έρευνες για το ίδιο θέμα.

Αυτό που αναδείχθηκε από την πρώτη στιγμή, γεγονός άλλωστε που υπογράμμισε και στις δηλώσεις του τη Δευτέρα ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας, είναι πως ενδεχομένως να παραβιάστηκε το πρωτόκολλο της Ε.Φ. και να μην τηρήθηκε η σχετική οδηγία που αναφέρει πως από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο δεν πρέπει να γίνονται ασκήσεις με βαρέα όπλα, αλλά και να καταστρέφονται πυρομαχικά λόγω των ψηλών θερμοκρασιών.

Σε αυτό το στάδιο η έρευνα του κ. Στεφάνου θα επικεντρωθεί στη λήψη καταθέσεων ώστε να διαπιστωθεί ποιος αποφάσισε την καταστροφή των ρουκετών, πόσοι και ποιοι ήταν ενήμεροι και πόσο ψηλά στην ιεραρχία του ΓΕΕΦ φτάνει αυτή η ενημέρωση. Το πόρισμά του αναμένεται να κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με αρμόδια πηγή και τότε θ’ αποφασιστεί εάν θα τεθούν και ποιοι σε διαθεσιμότητα.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό σε λίγους μήνες στο συγκεκριμένο πεδίο βολής, που αφήνει ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη την Ε.Φ. Είχε προηγηθεί τον περασμένο Μάρτιο η κλοπή 13.6 κιλών μείγματος ΤΝΤ κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης για καταστροφή πυρομαχικών από τον 20ό Λόχο Μηχανικού. Σημειώνεται πως τα κλοπιμαία δεν έχουν εντοπιστεί.

Την Παρασκευή εν τω μεταξύ έχει προγραμματιστεί συνάντηση του υπουργού Άμυνας με τους κοινοτάρχες των χωριών που επηρεάστηκαν, ώστε να συζητηθεί όλο το φάσμα των θεμάτων που προέκυψαν μετά την πυρκαγιά.