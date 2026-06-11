Θα πρέπει να λέμε λίγα και να αφήσουμε τις αρχές να κάνουν το καθήκον τους, όπως εκείνες γνωρίζουν καλύτερα, για τη διερεύνηση της υπόθεσης τρομοκρατίας, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, στο περιθώριο της τελικής φάσης της άσκησης «Δήμητρα – Νικητής 2026», στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού, στη Λάρνακα.

Απαντώντας σε ερώτηση για την απασχόληση στην Εθνική Φρουρά των παιδιών ενός υπόπτου για την υπόθεση τρομοκρατίας, ο Υπουργός δήλωσε ότι «οφείλουμε να διαφυλάξουμε την υπόληψη και την προσωπικότητα αυτών των παιδιών, η προσωπικότητα και το όνομα των οποίων εμμέσως έχει εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση τρομοκρατίας που διερευνά η Αστυνομία Κύπρου».

Σημείωσε, ακόμη, ότι «θα πρέπει να λέμε λίγα γύρω από αυτό το θέμα και να αφήσουμε τις αρχές να κάνουν το καθήκον τους, όπως εκείνες γνωρίζουν καλύτερα».

«Να μας έχετε εμπιστοσύνη ως Εθνική Φρουρά ότι γνωρίζουμε πώς δουλεύει το έμψυχο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς», τόνισε. «Όσο λιγότερα λέμε για αυτήν την υπόθεση δημοσίως, τόσο το καλύτερο και για το επίπεδο δημοκρατίας και για το επίπεδο δεοντολογίας που πρέπει να μας διακατέχει και να προστατεύουμε προσωπικότητες και υπόληψη», επεσήμανε.

Θα επιθυμούσαμε περισσότερο ενδιαφέρον ΕΕ για Κυπριακό

Θα επιθυμούσαμε περισσότερο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, δήλωσε σε άλλο σημείο ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος ανεξάρτητο και αναγνωρισμένο από όλους τους διεθνείς οργανισμούς, άρα νομιμοποιείται να συνάπτει συνεργασίες και να υπογράφει συμφωνίες.

Απαντώντας σε επισήμανση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εμπλακεί περισσότερο στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού, σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν το κυπριακό πρόβλημα. «Θα επιθυμούσαμε περισσότερο ενδιαφέρον και περισσότερη εμπλοκή από μέρους τους, όμως οι διεθνείς σχέσεις στον πλανήτη μας διαμορφώνονται και με βάση τα εθνικά και διακρατικά συμφέροντα των κρατών μελών», πρόσθεσε.

«Από τη στιγμή που υπάρχουν τα διμερή και άλλα συμφέροντα, το πεδίο δράσης μας είναι σε ένα επίπεδο που πραγματικά κάνουμε ένα πολύ δυνατό και πολύ δύσκολο αγώνα για να μπορέσουμε να περάσουμε τις απόψεις μας, τις θέσεις μας και την αδικία που υφίσταται η Κύπρος», επεσήμανε ο κ. Πάλμας.

Αναφερόμενος στην υπογραφή στρατιωτικής συμφωνίας με τη Γαλλία, ο Υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι «για να είσαι σε θέση να υπογράψεις μία τέτοια στρατιωτική συμφωνία, πρέπει κατ’ αρχάς να υπάρχει άριστη πολιτική σχέση μεταξύ των κρατών που υπογράφουν αυτή τη συμφωνία».

«Στο πλαίσιο λοιπόν, αυτής της άριστης πολιτικής σχέσης που έχει αναπτύξει η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με διάφορα κράτη της διεθνούς κοινότητας, μπορέσαμε και υπογράψαμε μία συμφωνία η οποία έχει ένα αμοιβαίο σεβασμό και ένα αμοιβαίο περιεχόμενο σε ό,τι αφορά ζητήματα που αφορούν κοινές ασκήσεις, κοινές εκπαιδεύσεις, ανταλλαγή πληροφοριών σε διάφορα ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας και των 2 χωρών και βεβαίως και άλλα επιμέρους θέματα τα οποία κάνουν τη ζωή ευκολότερη όλων όσοι συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες που αφορούν τη διμερή σχέση σε αυτήν τη συμφωνία», εξήγησε.

Σε ερώτηση αν θα υπάρξει κάποια κοινή άσκηση το προσεχές διάστημα, ο κ. Πάλμας απάντησε θετικά, επισημαίνοντας ότι η Εθνική Φρουρά πραγματοποιεί ασκήσεις σε διμερές, τριμερές και τετραμερές επίπεδο, καθώς και ασκήσεις που συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και στη γνώση του ευρύτερου περιβάλλοντος στρατιωτικών θεμάτων που αφορούν τη διεθνή κοινότητα.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα SAFE, ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι «διανύουμε το εξάμηνο κατά το οποίο θα αντλήσουμε τα πρώτα κεφάλαια από τον κανονισμό SAFE, τον οποίο υπογράψαμε και εγκριθήκαμε από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε σε αυτό τον κανονισμό».

«Σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες και τα επιμέρους ζητήματα, να μας επιτρέψετε να συζητούμε μεταξύ μας, να ανταλλάσσουμε απόψεις με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και αναλόγως των αναγκών και των προτεραιοτήτων να μας εμπιστευτείτε, για να κάνουμε εκείνες τις ενέργειες που προβλέπονται», τόνισε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο Βασίλης Πάλμας ανέφερε ότι «υπάρχουν διμερείς συνεργασίες και σχέσεις με πολλές άλλες χώρες, με τις οποίες έχουμε υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας. Αυτή όμως η συνεργασία με τη Γαλλία, επειδή υπάρχει και ο συνδυασμός με την άριστη πολιτική μας σχέση, μάς επιτρέπει να έχουμε μία συμφωνία που είναι σε άλλο επίπεδο από κάποιες άλλες συμφωνίες που μπορεί να υπογράψουμε με ένα άλλο κράτος», υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση του Τούρκου Προέδρου στη στρατιωτική συμφωνία Κύπρου-Γαλλίας, ο Υπουργός Άμυνας υπέδειξε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ανεξάρτητο κράτος αναγνωρισμένο από όλους τους διεθνείς οργανισμούς και νομιμοποιείται να συνάπτει και συνεργασίες, να υπογράφει και συμφωνίες». «Την ίδια ώρα», συνέχισε, «θα πρέπει η Τουρκία να κάνει την αυτοκριτική της επιτέλους μετά από 52 χρόνια για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις (για άρση) της παρανομίας, της κατοχής και της εισβολής από μέρους της για μία συνολική επίλυση του κυπριακού προβλήματος».

Απαντώντας σε ερώτηση για την παρουσία ελληνικών αεροσκαφών στην Κύπρο, ο Βασίλης Πάλμας είπε ότι «καθημερινά το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς σε επιχειρησιακό επίπεδο και το Υπουργείο Άμυνας σε πολιτικό επίπεδο αξιολογεί τη συνολική κατάσταση που έχουμε στην περιοχή γεωγραφικά, γεωπολιτικά, πολιτικά και επιχειρησιακά και αναλόγως των συνθηκών και των δεδομένων που δημιουργούνται καθημερινά προσαρμόζουμε και την ασφάλεια και την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Ό,τι αλλάξει και αν πρέπει να αλλάξει θα είναι πάντα σε συνεννόηση με την ελληνική Κυβέρνηση», υπογράμμισε.

ΚΥΠΕ