Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης στο οποίο νοσηλεύονταν πήρε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ της Ελλάδας Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος στις 15 Απριλίου υπέστη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Ο κ. Μυλωνάκης βρισκόταν στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» για 26 ημέρες, πριν βγει από αυτήν στις αρχές του Μαΐου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για τη συνέχιση της νοσηλείας και της αποθεραπείας του στην Γερμανία.

Στην Ελλάδα επέστρεψε στις 28 Μαΐου, εντάχθηκε σε κέντρο αποκατάσταση στη χώρα μας και τώρα έλαβε εξιτήριο και από εκεί.

Η κατάσταση του κ. Μυλωνάκη παρουσιάζει βελτίωση, γεγονός που επέτρεψε στους ιατρούς να κρίνουν πως μπορεί να λάβει εξιτήριο και θα συνεχίσει την αποκατάστασή του στο σπίτι του.

protothema.gr