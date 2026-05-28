Στην Ελλάδα επέστρεψε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τις θεραπείες που πραγματοποίησε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, έπειτα από τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη στις 15 Απριλίου.

«Οι Γερμανοί έκαναν αυτό που έπρεπε, και το έκαναν καλά χωρίς να αδικήσουμε τους Έλληνες γιατρούς γιατί ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε την τύχη να βρεθεί στον Ευαγγελισμό με μια πολύ καλή ομάδα γιατρών» είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμιτσιλή μεταφέροντας την είδηση.

Όπως είπε «ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι πλέον στην Ελλάδα, σε ένα κέντρο αποκατάστασης».

Σύμφωνα με την ίδια «είναι καλύτερα τα πράγματα και οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι μπορεί να είναι και όλα καλά πολύ σύντομα».

Απευθυνόμενη, μάλιστα, στη σύζυγό του κ. Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου, «ετοιμάσου για θρησκευτικό τουρισμό, τόσα ταξίματα έχουμε κάνει».

