Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας υπενθυμίζει ότι η υποβολή αίτησης για διευθέτηση ληξιπρόθεσμων εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων έχει αλλάξει και πλέον, άτομα τα οποία έχουν σε εκκρεμότητα εντάλματα για οφειλές κοινωνικών ασφαλίσεων απαιτείται να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω της συμπλήρωσης του ειδικού εντύπου «Αίτηση για αποπληρωμή με δόσεις ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ρύθμιση βρίσκεται ισχύ από τις 15 Μαΐου 2026 και οι αιτήσεις για τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων χρειάζεται να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Εξαιτίας της νέας αυτής ρύθμισης, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας δεν δύναται πλέον να παραλαμβάνει αιτήσεις για ληξιπρόθεσμες εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων.