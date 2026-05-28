Σε αποποίηση της σύνταξής τους προχώρησαν η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου και ο πρόεδρος του Κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, σύμφωνα με τον νόμο περί της Δυνατότητας Αποποίησης Σύνταξης, ο οποίος εγκρίθηκε πέρσι το καλοκαίρι.

Συνολικά πέντε βουλευτές, πέραν της βουλευτικής τους αντιμισθίας, είναι δικαιούχοι σύνταξης και, σύμφωνα με τον νόμο, δύνανται να την αποποιηθούν. Μάλιστα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εντός 15 ημερών από τον διορισμό ή την εκλογή αξιωματούχου σε δημόσιο αξίωμα, λειτούργημα ή θέση στη Δημοκρατία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αξιωματούχος δύναται να αποποιηθεί τη σύνταξή του για την περίοδο κατά την οποία λαμβάνει μισθό αξιωματούχου. Οι πέντε βουλευτές έχουν προθεσμία να το πράξουν μέχρι τις 9 Ιουνίου. Ωστόσο, χθες η κ. Ορφανίδου υπέβαλε στον υπουργό Οικονομικών δήλωση αποποίησης της σύνταξης που δικαιούται, καθώς εργαζόταν στο Υπουργείο Οικονομικών.

Σε χθεσινή ανακοίνωσή της, η βουλευτής του ΔΗΣΥ ανέφερε πως υπέβαλε τη δήλωση αποποίησης της επαγγελματικής σύνταξης για τη χρονική περίοδο κατά την οποία κατέχει το βουλευτικό αξίωμα. «Υπενθυμίζω ότι έχω ήδη αποποιηθεί την σύνταξη μου εδώ και καιρό χωρίς να υπήρχε καμία σχετική διαδικασία», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί πως, κατά τη θητεία της στην προηγούμενη Βουλή, παραχωρούσε τη σύνταξη στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Όσον αφορά τον πρόεδρο του Κινήματος ΑΛΜΑ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του, μας ανέφερε πως προτίθεται να επικοινωνήσει με τον υπουργό Οικονομικών και να τον ενημερώσει ότι θα υπογράψει τη δήλωση αποποίησης της σύνταξης που δικαιούται από την εργασία του στο Δημόσιο και τη θητεία του στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

Ποιοι άλλοι δικαιούνται σύνταξη

Σε σχέση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, παρόλο που δεν προχώρησε στην υπογραφή δήλωσης αποποίησης της σύνταξης που δικαιούται να λαμβάνει λόγω της θητείας του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια, εντούτοις δεν θα την λαμβάνει. Και αυτό γιατί θα συνεχίσει να την καταβάλλει σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, κάτι που πράττει από τον Ιανουάριο του 2025, οπότε άρχισε να λαμβάνει σύνταξη. Άλλοι δύο βουλευτές, ο Γιαννάκης Γαβριήλ του ΑΚΕΛ και ο Γιώργος Κάρουλλας του ΔΗΣΥ, δικαιούνται επαγγελματική σύνταξη, καθώς πριν από την εκλογή τους εργάζονταν ως εκπαιδευτικοί. Μέχρι τις 9 Ιουνίου θα πρέπει να κοινοποιήσουν τις προθέσεις τους στον υπουργό Οικονομικών.

Παρά τις προσπάθειες του «Φ» να επικοινωνήσει με τους βουλευτές, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Πάντως, μετά την εκπνοή της προθεσμίας, για όσους δεν αποποιηθούν τις συντάξεις τους, ο υπουργός Οικονομικών θα πρέπει να αποστείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, ενημερώνοντας γραπτώς για την απόφαση του κάθε αξιωματούχου.