Από τους 56 νέους βουλευτές που πέτυχαν είσοδο στη νέα Βουλή, οι 34 θα αφυπηρετήσουν στο 60ο έτος της ηλικίας τους και οι 22 στην ηλικία των 65 χρόνων. Και αυτό, λόγω της εφαρμογής από την 21η Αυγούστου του 2025 του νέου νομικού πλαισίου για την κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων.

Το φαινόμενο του διαφορετικού ηλικιακού ορίου αφυπηρέτησης των βουλευτών οφείλεται στους περιορισμούς από το Σύνταγμα. Κατά τη 18μηνη συζήτηση που έγινε στην προηγούμενη Βουλή, εντοπίστηκαν σκόπελοι και διάφορες πρόνοιες της νομοθεσίας, περιλαμβανομένης της κατάργησης των πολλαπλών συντάξεων, της ταυτόχρονης καταβολής σύνταξης και μισθού αλλά και της αύξησης του ορίου αφυπηρέτησης των κρατικών αξιωματούχων από το 60ο στο 65ο έτος, δεν μπορούσαν να αγγίξουν όσους είχαν διατελέσει αξιωματούχοι του κράτους πριν από την αλλαγή του νόμου.

Οι νεοεισερχόμενοι βουλευτές είναι 27. Ωστόσο, οι 22 από αυτούς θα βγουν στη σύνταξη στο 65ο έτος, καθώς δεν κατείχαν προηγουμένως κρατικά αξιώματα.

Στο 60ο έτος παλαιοί και νέοι

Τα 34 μέλη της Βουλής που θα αφυπηρετήσουν στο 60ό έτος της ηλικίας τους ήταν κρατικοί αξιωματούχοι πριν από την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, οι 29 ήταν βουλευτές και κατά την προηγούμενη πενταετία, ενώ οι πέντε που κατέλαβαν κοινοβουλευτικό έδρανο στις εκλογές της περασμένης Κυριακής ήταν αξιωματούχοι του κράτους, καθώς είχαν διατελέσει υπουργοί, αξιωματούχοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και στη Βουλή.

Οι πέντε νεοεκλεγέντες

Οι πέντε νεοεκλεγέντες βουλευτές που θα συνταξιοδοτηθούν βάσει του προηγούμενου νόμου και συγκεκριμένα στην ηλικία των 60 ετών είναι οι βουλευτές του ΔΗΣΥ Γιώργος Παμπορίδης και Χαράλαμπος Πετρίδης, οι οποίοι είχαν διατελέσει υπουργοί Υγείας και Άμυνας αντίστοιχα, επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη.

Πρόκειται επίσης για τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν δήμαρχος Αγλαντζιάς το 2020 και μετά τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχε εκλεγεί αντιδήμαρχος. Επίσης, πρόκειται για τον βουλευτή του ΕΛΑΜ Ευγένιο Χαμπουλλά, ο οποίος είχε διατελέσει βουλευτής από το 2014 μέχρι το 2016, καθώς πέτυχε είσοδο στη Βουλή ως πρώτος επιλαχών μετά την εκλογή του Λευτέρη Χριστοφόρου στο Ευρωκοινοβούλιο. Παράλληλα, αφορά και τον βουλευτή του ΕΛΑΜ Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, ο οποίος ήταν δήμαρχος Στροβόλου από το 2017 μέχρι το 2024.

Οι συνταγματικοί σκόπελοι

Ούτε η πρόνοια της νομοθεσίας με την οποία αναστέλλεται η καταβολή σύνταξης σε περίπτωση που δημόσιος υπάλληλος αναλάβει κρατικό αξίωμα, ώστε να λαμβάνει ποσό €500 από τη σύνταξη, ενώ το υπόλοιπο θα αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται στην κρατική θέση, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους νέους βουλευτές.

Και αυτό γιατί η σύνταξη που θα λάβουν οι νέοι βουλευτές, οι οποίοι ήταν προηγουμένως δημόσιοι υπάλληλοι, θα είναι πολύ πιο κάτω από τα €500, καθώς θα αφορά δέκα μήνες, περίοδο κατά την οποία εφαρμόζεται ο νέος νόμος.

Η ίδια ρύθμιση αφορούσε και τους κρατικούς αξιωματούχους που αναλαμβάνουν νέο αξίωμα, αλλά μετά από γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας κρίθηκε αντισυνταγματική και δεν εφαρμόστηκε στους υπουργούς που διορίστηκαν κατά τον τελευταίο ανασχηματισμό της κυβέρνησης.

Ο νέος νόμος και οι αλλαγές που προωθούνται

Αναλυτικά, με το νέο νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται από τον Αύγουστο, γίνεται συμψηφισμός και των συντάξεων των κρατικών αξιωματούχων για πολλαπλές θητείες, με διατήρηση των θεμελιωμένων δικαιωμάτων. Από τη νομοθεσία εξαιρείται αριθμός αξιωματούχων που καλύπτονται από το Σύνταγμα και για τους οποίους η Βουλή δεν έχει δικαίωμα να επηρεάσει τα δικαιώματά τους στο μέσο της θητείας τους.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι όλοι οι μελλοντικοί κρατικοί αξιωματούχοι, εκτός από τις εξαιρέσεις που αποφάσισε η Βουλή, θα λαμβάνουν σύνταξη στο 65ο έτος της ηλικίας τους αντί στο 60ό. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η οικειοθελής αποποίηση των συντάξεων που λαμβάνουν από το κράτος για όσο διάστημα κατέχουν δημόσια αξιώματα.Επίσης, αναστέλλεται η καταβολή σύνταξης σε περίπτωση που κάποιος αξιωματούχος αναλάβει νέο αξίωμα, ώστε να λαμβάνει ποσό €500 από τη σύνταξη, ενώ το υπόλοιπο θα αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται στην κρατική θέση.

Για το συγκεκριμένο θέμα, η Νομική Υπηρεσία είχε καλέσει το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει στην τροποποίηση του νόμου μέσω της κατάθεσης σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το συγκεκριμένο ζήτημα αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο εξετάζει το ενδεχόμενο προώθησης σχετικής πρότασης. Πάντως, ως έχει, η πρόνοια για τους κρατικούς αξιωματούχους δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω των συνταγματικών σκοπέλων.