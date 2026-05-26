Τέσσερις βουλευτές… δύνανται μέχρι τις 9 Ιουνίου (βάσει νομοθεσίας που ψηφίστηκε σχετικά πρόσφατα), να αποποιηθούν τις κυβερνητικές συντάξεις που λαμβάνουν πέραν της βουλευτικής αντιμισθίας που δικαιούνται, καθώς, εξασφάλισαν θέσεις στα κοινοβουλευτικά έδρανα της νέας Βουλής.

Τη νέα νομοθεσία ενέκρινε πέρσι το καλοκαίρι το Κοινοβούλιο, με την προηγούμενη σύνθεσή του, στο πλαίσιο της συζήτησης για την κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων, αλλά και της παράλληλης καταβολής σύνταξης και μισθού.

Πρόκειται για τη Σάβια Ορφανίδου, βουλευτή του ΔΗΣΥ, τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιαννάκη Γαβριήλ και τον πρόεδρο του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Οι συγκεκριμένοι λαμβάνουν σύνταξη, είτε λόγω της επαγγελματικής είτε λόγω της πολιτικής τους δραστηριότητας.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ λαμβάνει σύνταξη καθώς εργαζόταν στο Υπουργείο Οικονομικών. Τη σύνταξη αυτή, κατά τη θητεία της στην προηγούμενη Βουλή, την παραχώρησε στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Ωστόσο, με βάση το νέο νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να δηλώσει ξανά, είτε ότι θα αποποιηθεί τη σύνταξη, είτε ότι θα συνεχίσει να την καταβάλλει στο Πάγιο Ταμείο του κράτους.

Τη σύνταξη αυτή, κατά τη θητεία της στην προηγούμενη Βουλή, την παραχώρησε στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Ωστόσο, με βάση το νέο νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να δηλώσει ξανά, είτε ότι θα αποποιηθεί τη σύνταξη, είτε ότι θα συνεχίσει να την καταβάλλει στο Πάγιο Ταμείο του κράτους. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ λαμβάνει σύνταξη, καθώς είχε διατελέσει Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια.

επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια. Ο κ. Γαβριήλ λαμβάνει σύνταξη καθώς, πριν από την εκλογή του ως βουλευτής, ήταν εκπαιδευτικός.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης λαμβάνει συνταξιοδοτικά ωφελήματα λόγω της εργασίας του στο Δημόσιο και της θητείας του στην Ε λεγκτική Υπηρεσία.

Πέραν των συγκεκριμένων τεσσάρων βουλευτών, υπάρχει το ενδεχόμενο να εμπίπτουν στη νομοθεσία και άλλα μέλη του νέου Κοινοβουλίου, λόγω ενδεχόμενης εργοδότησής τους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους οι νέοι βουλευτές.

Οι πρόνοιες του νόμου

Σύμφωνα με τον νόμο που εγκρίθηκε τον περασμένο Αύγουστο, «αξιωματούχος ο οποίος εκλέγεται ή διορίζεται σε δημόσιο αξίωμα, λειτούργημα ή θέση στη Δημοκρατία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δύναται να αποποιηθεί την παροχή σύνταξης για τη χρονική περίοδο που λαμβάνει μισθό, αντιμισθία ή αποζημίωση, συνεπεία της εκλογής ή του διορισμού του, υποβάλλοντας στον Υπουργό Οικονομικών Δήλωση Αποποίησης Σύνταξης».

Παράλληλα, αναφέρεται πως «η Δήλωση Αποποίησης Σύνταξης υπογράφεται και υποβάλλεται αμέσως μετά την εκλογή ή τον διορισμό του αξιωματούχου ή το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από την εκλογή ή τον διορισμό αυτού και ο Υπουργός Οικονομικών προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες».

Στην περίπτωση που κρατικός αξιωματούχος, μετά την παρέλευση 15 ημερών από την εκλογή ή τον διορισμό του, δεν αποποιηθεί τη σύνταξη, τότε, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Υπουργός Οικονομικών θα πρέπει να αποστείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, ενημερώνοντας γραπτώς για την απόφαση του αξιωματούχου.

Η ίδια ρύθμιση θα εφαρμοστεί και για τα νέα μέλη του Κοινοβουλίου που ενδεχομένως εργάστηκαν στον ημιδημόσιο τομέα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόστηκε κατά τον τελευταίο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Στη νέα νομοθεσία, η οποία ήταν προϊόν πρότασης νόμου, αναφερόταν η εφαρμογή της μεθόδου name and shame σε όσους δεν αποποιούνταν τις κρατικές συντάξεις. Παρόλο που κάποιοι από τους νέους υπουργούς δεν αποποιήθηκαν τις συντάξεις, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.