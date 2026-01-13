Το περασμένο καλοκαίρι η Βουλή ενέκρινε την πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ, η οποία προβλέπει την οικειοθελή αποποίηση της σύνταξης των κρατικών αξιωματούχων, 15 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Μάλιστα, όσοι δεν αποποιηθούν τις συντάξεις θα καταγράφονται σε κατάλογο που θα ετοιμάζει ο υπουργός Οικονομικών και θα αποστέλλει στην πρόεδρο της Βουλής. Κάτι το οποίο έγινε ήδη μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό, καθώς έχει σταλθεί η σχετική ενημέρωση στη Βουλή.

Αφού τα κόμματα επέμειναν στη σχετική νομοθεσία, η οποία επί της ουσίας, πέραν του name and shame δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικό από το προηγούμενο καθεστώς, γιατί δεν απαιτούν να ενημερωθούν εάν οι πέντε από τους έξι νέους κρατικούς αξιωματούχους που ανέλαβαν πρόσφατα κρατικά καθήκοντα στο πλαίσιο του τελευταίου κυβερνητικού ανασχηματισμού έχουν αποποιηθεί τις συντάξεις τους;

Υπάρχει ήδη η δημόσια τοποθέτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, ο οποίος ανακοίνωσε πως αποποιείται την υπουργική σύνταξη που θα λάβει μετά την αποχώρηση του από τη θέση του. Αλλά δεν είναι αυτό που προβλέπει ο νόμος ως δυνητική αποποίηση σύνταξης. Η αποποίηση αφορά την υφιστάμενη σύνταξη που ήδη λαμβάνει ένας αξιωματούχος από την εργασία του.

Πέραν του κ. Φυτιρή, κανένας άλλος από τους νέους αξιωματούχους δεν έχει ανακοινώσει επίσημα και δημόσια τι έχει πράξει. Αναμένουμε από όλους τους νέους κρατικούς αξιωματούχους και τον υπουργό Οικονομικών να εφαρμόσουν τη νομοθεσία και να μην αρκούνται σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Ε.ΠΑ