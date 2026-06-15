Μια νέα εποχή έχει ανατείλει στον Δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας, ο οποίος έθεσε σε εφαρμογή μια πολύ φιλόδοξη στρατηγική, με στόχο να δώσει ενιαία φωνή και διεθνή αναγνωσιμότητα σε μια περιοχή που δεν είναι μόνο θάλασσα, αλλά έχει μεγάλη ιστορία και πολιτισμό. Με κεντρική ονομασία «Protaras Riviera» και βασικό μήνυμα «There are reasons to be here every day» (μεταφ. Υπάρχουν λόγοι για να είσαι εδώ κάθε μέρα), ο Δήμος επιχειρεί να καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ελκυστικούς και αναγνωρίσιμους μεσογειακούς προορισμούς. Η νέα στρατηγική φέρει τη σφραγίδα του διεθνούς φήμης brand strategist, Peter Economides, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τη διαμόρφωση της ταυτότητας χωρών, οργανισμών και μεγάλων επιχειρήσεων, όπως η Apple και η Pepsi.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παραχώρησε ο Δήμος στον «Φ» η νέα στρατηγική βασίζεται σ’ ένα πολυετές πλάνο, το οποίο θα εξελίσσεται σταδιακά, με παρεμβάσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες σ’ όλα τα επίπεδα της τουριστικής εμπειρίας. Αυτή έχει μεν ως επίκεντρο την αξιοποίηση της διεθνούς αναγνωσιμότητας του Πρωταρά, ωστόσο ενεργοποιεί και τις μεγάλες δυνατότητες της ενδοχώρας. Η νέα τουριστική ταυτότητα Protaras Riviera λειτουργεί στην ουσία ως ομπρέλα προβολής για ολόκληρο τον Δήμο. Μέσα από αυτήν ο Πρωταράς, ο Κάππαρης, η Περνέρα, το Παραλίμνι, η Δερύνεια, το Φρέναρος και η Αχερίτου θα προβάλλονται, πλέον, μέσα από ένα ενιαίο αφήγημα, το οποίο συνδέει την παραλιακή ζώνη με την ενδοχώρα και αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

«Είμαστε ο πρώτος Δήμος παγκύπρια που προχωρεί σε μια τέτοια στρατηγική προσέγγιση, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και με συμμετοχικό χαρακτήρα», ανέφερε ο δήμαρχος Παραλίμνιου-Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, σημειώνοντας πως η νέα στρατηγική έρχεται να εμπλουτίσει «την ήδη ισχυρή ταυτότητα με την παράδοση, τα πολιτιστικά μνημεία, τη γαστρονομία, την ιστορία, τη γεωργική παραγωγή, τις βιωματικές εμπειρίες, τον καταδυτικό τουρισμό, τα εκκλησιαστικά μνημεία και τα αρχαιολογικά σημεία που μπορεί κανείς να ανακαλύψει σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα».

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Θα εκπαιδευτούν ακόμη και… οι κάτοικοι

Η νέα στρατηγική δεν περιορίζεται μόνο στην εξωτερική προβολή του προορισμού. Αντιθέτως, όπως αναφέρθηκε στην εφημερίδα μας, αφορά συνολικά στον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος, οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες αντιλαμβάνονται την περιοχή.

Γι’ αυτό τον λόγο προβλέπεται η πραγματοποίηση εξειδικευμένων εργαστηρίων προς όλους όσοι ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στον τουριστικό τομέα, όπως ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, χώρους εστίασης, επιχειρήσεις φιλοξενίας και υπηρεσίες που συνδέονται με την τουριστική βιομηχανία.

Τα εργαστήρια αυτά θα επεκταθούν και στο προσωπικό του Δήμου, με στόχο την κατανόηση και την εφαρμογή της νέας φιλοσοφίας σε κάθε επίπεδο επαφής με τον δημότη και τον επισκέπτη. «Η δημιουργία ενός κοινού αφηγήματος φιλοξενίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της στρατηγικής. Ο τρόπος υποδοχής, η ποιότητα της πληροφόρησης, η εικόνα των δημόσιων χώρων, η εξυπηρέτηση, η επικοινωνία και η συνολική εμπειρία του επισκέπτη συνδέονται πλέον με μια ενιαία αντίληψη για τον προορισμό», σημειώνει ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας.

Ταυτόχρονα, η νέα στρατηγική απευθύνεται και στους ίδιους τους κατοίκους του Δήμου. Στόχος είναι οι δημότες να γνωρίσουν βαθύτερα την περιοχή τους, ν’ ανακαλύψουν εκ νέου τα ιδιαίτερα στοιχεία που τη συγκροτούν και ν’ αποκτήσουν ισχυρότερη σύνδεση με τον τόπο τους. Η γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα, η ιστορία, τα μνημεία, οι παραδόσεις, οι φυσικές ομορφιές, οι διαδρομές, οι πολιτιστικές αναφορές και οι κρυμμένοι θησαυροί της περιοχής αποτελούν, άλλωστε, αναπόσπαστα στοιχεία της ταυτότητας της περιοχής.

Έκαναν εντύπωση οι πρώτες πινελιές της νέας στρατηγικής

Η νέα ταυτότητα της περιοχής εγκαινιάστηκε με τον καλύτερο τρόπο, μέσα από ένα έργο που αποδεικνύει ότι δεν χρειάζονται πολλά χρήματα, αλλά έξυπνες ιδέες και έμπνευση. Ο Δήμος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον το γεγονός πως η ευρύτερη περιοχή αποτελεί το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης. Έτσι δημιούργησε στη χερσόνησο της Ξησταρκάς, κοντά στη βραβευμένη παραλία Fig Tree Bay, ένα νέο σημείο αναφοράς, προκειμένου οι επισκέπτες να βιώσουν τη μοναδική εμπειρία της πρώτης ανατολής της Ευρώπης. Στον χώρο τοποθετήθηκε πινακίδα, καθώς και σύγχρονα παγκάκια, τα οποία άρχισαν να γεμίζουν με κόσμο, όπως αναφέρθηκε στην εφημερίδα μας, πριν ακόμη διαφημιστεί το νέο σημείο αναφοράς, που μετρά ήδη πάρα πολλές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Θετικά σχόλια λαμβάνουν και οι πρώτες ανοιχτές δανειστικές βιβλιοθήκες, που έχουν το σχήμα βάρκας και φέρουν το λογότυπο του Protaras Riviera. Οι βιβλιοθήκες έχουν τοποθετηθεί στις παραλίες Βρύση και Fig Tree Bay και δίνουν τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να δανειστούν ένα βιβλίο για την ώρα της παραμονής τους στην παραλία ή να αφήσουν ένα βιβλίο που δεν χρειάζονται, προσφέροντάς το στον επόμενο αναγνώστη.

Ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά ενεργειών τοποθέτησης του νέου λογοτύπου και σε άλλα σημεία αναφοράς, ενώ θα δώσει ιδιαίτερη σημασία και στη δημιουργία σύγχρονων Instagrammable spots, τα οποία ανταποκρίνονται στον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται σήμερα οι προορισμοί διεθνώς. «Η εικόνα ενός τόπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί πλέον σημαντικό εργαλείο προβολής, καθώς οι ίδιοι οι επισκέπτες γίνονται φορείς διάδοσης της ταυτότητας και της εμπειρίας του προορισμού. Μέσα από καλαίσθητα, αναγνωρίσιμα και φωτογραφικά σημεία, ο Δήμος επιδιώκει να ενισχύσει την ψηφιακή παρουσία της περιοχής και να δημιουργήσει νέα σημεία σύνδεσης με το κοινό», αναφέρει ο Δήμος.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει, όπως σημειώνεται, στοχευμένες ενέργειες προβολής στην Κύπρο και στο εξωτερικό, που αξιοποιούν το νέο λογότυπο, τα νέα μηνύματα και τη συνολική φιλοσοφία της στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης. «Η προβολή δεν εστιάζει αποκλειστικά στο καθιερωμένο μοντέλο ήλιος και θάλασσα, παρότι αυτό παραμένει ένα από τα ισχυρότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Αντιθέτως, αναδεικνύει ένα ευρύτερο σύνολο εμπειριών που καθιστούν τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας ελκυστικό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου», σημειώνεται.

Η ανάδειξη του Δήμου ως ολόχρονου προορισμού αποτελεί πάντως τον κεντρικό στόχο της νέας στρατηγικής, που θα απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών, προκειμένου να αυξηθούν οι ροές πέραν από τους καλοκαιρινούς μήνες, «Η Ριβιέρα του Πρωταρά προβάλλεται πλέον ως ένας προορισμός με αμέτρητους λόγους επίσκεψης κάθε μέρα του χρόνου. Η θάλασσα, οι παραλίες και το μεσογειακό τοπίο συνδυάζονται με εμπειρίες ευεξίας, αθλητισμού, πολιτισμού, περιήγησης, γαστρονομίας, αγροτικής ζωής και αυθεντικής φιλοξενίας. Με αυτόν τον τρόπο, η περιοχή αποκτά μια πιο πολυδιάστατη τουριστική ταυτότητα, ικανή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες τάσεις του τουρισμού και στις απαιτήσεις των επισκεπτών που αναζητούν αυθεντικές και ολοκληρωμένες εμπειρίες».