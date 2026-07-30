Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με βραδύτερο ρυθμό κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος περιόρισε την οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με το Reuters.

Παρά την επιβράδυνση, η ισχυρή ανάκαμψη της καταναλωτικής δαπάνης και η αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων σε εξοπλισμό που συνδέεται με τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης καταδεικνύουν ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει ανθεκτική.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,5% το δεύτερο τρίμηνο, έναντι ανάπτυξης 2,1% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου.

Η επίδοση ήταν χαμηλότερη από τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν ανάπτυξη 2,1%. Οι επιμέρους εκτιμήσεις κυμαίνονταν μεταξύ 0,8% και 2,9%.

Στοιχεία για τον Ιούνιο έδειξαν περιορισμένη συρρίκνωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και σταθεροποίηση των αποθεμάτων στο λιανεμπόριο. Μετά τη δημοσιοποίησή τους, αρκετοί οικονομολόγοι αναθεώρησαν προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για την ανάπτυξη, σε ορισμένες περιπτώσεις έως και κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες, στο 1,5%.

Ισχυρή ανάκαμψη της κατανάλωσης

Θετικό στοιχείο αποτέλεσε η πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 3,2% το δεύτερο τρίμηνο, μετά την απότομη επιβράδυνσή τους στο 0,5% κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.

Παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι δαπάνες των νοικοκυριών παρέμειναν ανθεκτικές. Η εξέλιξη αποδίδεται εν μέρει στις αυξημένες επιστροφές φόρου που έλαβαν φέτος οι Αμερικανοί φορολογούμενοι, οι οποίες περιόρισαν τις επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών της βενζίνης.

Στην ενίσχυση της κατανάλωσης συνέβαλαν επίσης οι φορολογικές επιστροφές που προβλέπονται στο νομοσχέδιο «One Big Beautiful Bill» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και η αύξηση της περιουσιακής αξίας των εύπορων νοικοκυριών λόγω της ανόδου των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Πρόσθετη ώθηση εκτιμάται ότι έδωσαν οι δαπάνες που συνδέθηκαν με το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, καθώς και οι προεκλογικές δαπάνες μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Συνεχίζονται οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Την ίδια ώρα, η έντονη επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να στηρίζει τη ζήτηση, χωρίς να εμφανίζει μέχρι στιγμής σημάδια ουσιαστικής επιβράδυνσης.

Η τάση συνεχίζεται παρά τις ανησυχίες των επενδυτών ότι οι αποτιμήσεις αρκετών τεχνολογικών εταιρειών έχουν διαμορφωθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Κίνδυνος για το δεύτερο εξάμηνο

Οικονομολόγοι προειδοποιούν, ωστόσο, ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρίσκεται στον έκτο μήνα της, αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την οικονομική δραστηριότητα.

Η συνέχιση των εχθροπραξιών ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω τον ρυθμό ανάπτυξης κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, κυρίως μέσω της αύξησης των τιμών της ενέργειας και της ενίσχυσης της αβεβαιότητας.

Αμετάβλητα τα επιτόκια της Fed

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε την Τετάρτη το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,50%-3,75%.

Τρία μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής διαφώνησαν με την απόφαση, τασσόμενα υπέρ αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Η Fed ανέφερε ότι η οικονομική δραστηριότητα «συνεχίζει να επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα που οφείλεται εν μέρει στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή».

Πολλοί οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια από τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Η προοπτική αυτή έχει ήδη ενσωματωθεί στις προβλέψεις τους για βραδύτερη ανάπτυξη κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Πάνω από τα 4 δολάρια η βενζίνη

Την ίδια στιγμή, η μέση τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει επιστρέψει πάνω από τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, καθώς οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή έχουν αναζωπυρωθεί.

Καθώς οι μισθοί αυξάνονται οριακά σε πραγματικούς όρους, πολλά νοικοκυριά αξιοποιούν μέρος των αποταμιεύσεών τους και μειώνουν το ποσοστό αποταμίευσης, προκειμένου να διατηρήσουν το επίπεδο της κατανάλωσής τους.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η στήριξη των δαπανών μέσω της σταδιακής εξάντλησης των αποταμιεύσεων δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον.

Σύμφωνα με το Reuters, αρκετοί αναλυτές αναμένουν ότι τα αμερικανικά νοικοκυριά θα αρχίσουν το επόμενο διάστημα να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αποταμίευση, επιδιώκοντας να προστατευθούν από την αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα.