Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά τις 21:30 το βράδυ της Τετάρτης 27χρονος άνδρας στην παραλία «Μάλαμα», στον Πρωταρά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για υπήκοο Ινδίας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 27χρονος βρισκόταν στην Κύπρο για εργασία.

Τα αίτια θανάτου του 27χρονου διερευνώνται εν αναμονή και της νεκροτομής που θα διενεργηθεί.

Από τις πρώτες εξετάσεις δεν προκύπτουν ενδείξεις που να δείχνουν εγκληματική ενέργεια, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο πνιγμού.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.