Σάλο ξεσήκωσε η δημοσιοποίηση από τον «Φ» με την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σε δημόσια παραλία στη Λάρνακα, η οποία καταλήφθηκε από τροχόσπιτα. Το εν λόγω περιστατικό κινητοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών που έλυσε τον γόρδιο δεσμό αναφορικά με το ποια αρχή θα άρει την παρανομία. Με παρέμβαση του Κωνσταντίνου Ιωάννου δόθηκαν οδηγίες στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας ώστε να επιδοθούν σήμερα κιόλας ειδοποιήσεις στους παρανομούντες.

Το μεσημέρι του Σαββάτου μέλη της Επαρχιακής Διοίκησης με τη συνοδεία Αστυνομίας έδωσαν ειδοποιήσεις στους παρανομούντες. Σύμφωνα με ενημέρωση του philenews από το Υπουργείο Εσωτερικών δόθηκαν/τοιχοκολλήθηκαν 27 ειδοποιήσεις σε τροχόσπιτα και άλλες κατασκευές.

Οι παρανομούντες καλούνται σήμερα κιόλας να εγκαταλείψουν τον χώρο αλλιώς θα γίνει επιχείρηση απομάκρυνσης τους από την περιοχή.

Αυτούσια η ειδοποίηση που δόθηκε:

Διαπιστώθηκε από την Αρμόδια Αρχή ότι έχετε τοποθετήσει, εγκαταστήσει ή/και διατηρείτε τροχόσπιτο και άλλα αντικείμενα εντός της περιοχής της παραλίας, χωρίς την απαιτούμενη νόμιμη άδεια ή έγκριση και κατά παράβαση των διατάξεων του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, Κεφ. 59, όπως εκάστοτε τροποποιήθηκε, καθώς και των σχετικών διαταγμάτων, γνωστοποιήσεων, όρων και περιορισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Η αυθαίρετη κατάληψη ή χρήση χώρου παραλίας, η τοποθέτηση τροχόσπιτων, οχημάτων, εγκαταστάσεων ή άλλων αντικειμένων χωρίς την απαιτούμενη άδεια, η παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης της παραλίας από το κοινό, καθώς και οποιαδήποτε επέμβαση ή αλλοίωση του χώρου της παραλίας, απαγορεύονται και συνιστούν παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Αρμόδια Αρχή σας πληροφορεί επίσης ότι η διατήρηση τροχόσπιτου στον χώρο της παραλίας, ιδίως όταν προκαλεί οχληρία, παρεμπόδιση της κοινής χρήσης, δημιουργία προβλημάτων καθαριότητας, υγιεινής, ασφάλειας ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, δύναται να συνιστά αδίκημα κοινής οχληρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, Κεφ. 154, πέραν οποιωνδήποτε άλλων παραβάσεων που ενδέχεται να στοιχειοθετούνται.

Ως εκ τούτου, καλείστε όπως άμεσα με την επίδοση της παρούσας και το αργότερο εντός της ημέρας, απομακρύνετε πλήρως το τροχόσπιτο και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εγκατάσταση ή κατασκευή έχετε τοποθετήσει στην παραλία και επαναφέρετε τον χώρο στην πρότερη κατάστασή του.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας εντός της πιο πάνω προθεσμίας, η Αρμόδια Αρχή θα προβεί, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ειδοποίηση, στην άσκηση όλων των εξουσιών και μέτρων που της παρέχονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της λήψης μέτρων για απομάκρυνση του τροχόσπιτου, της ανάκτησης όλων των εξόδων που θα προκύψουν για την απομάκρυνση και αποκατάσταση του χώρου και της φύλαξης του εξοπλισμού, καθώς και της έναρξης οποιασδήποτε ποινικής ή άλλης νόμιμης διαδικασίας εναντίον σας.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που από τα πραγματικά περιστατικά προκύπτουν άλλες παραβάσεις, δύναται να κινηθούν διαδικασίες δυνάμει της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας, περιλαμβανομένων των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154, για τυχόν αδικήματα όπως κοινή οχληρία, παράνομη επέμβαση, πρόκληση ζημιάς ή άλλη αξιόποινη πράξη, καθώς και των διατάξεων της νομοθεσίας περί οδικής κυκλοφορίας σε περίπτωση παράνομης στάθμευσης ή άλλης σχετικής παράβασης.

Η παρούσα αποτελεί τελική προειδοποίηση και επιδίδεται προσωπικά προς γνώση σας και για άμεση συμμόρφωση.

Το philenews ενημέρωσε σχετικά και τον δήμαρχο Λάρνακας, Ανδρέα Βυρα, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίηση του και τις ευχαριστίες του προς τον υπουργό Εσωτερικών για την παρέμβαση του.