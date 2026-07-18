Να ‘χαμε να λέγαμε, για την στρατηγική της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κύπρο. Από τον Γενάρη του 2025, όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωνε τη σύσταση της λεγόμενης «AI Task Force», η οποία θα παρέδιδε την Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, μέχρι και σήμερα δεν ακούσαμε ούτε μάθαμε το παραμικρό.

Στο μεταξύ οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων στην Κύπρο, συνεχίζουν να βρίσκονται εκτεθειμένοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, σε κάθε λογής παραπλανητικό περιεχόμενο και deep fake. Ακόμη και μικρά παιδιά, έρχονται σε επαφή με περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς το παραμικρό φίλτρο.

Η συγκεκριμένη επιτροπή είναι υπό την προεδρία και την αρμοδιότητα του επικεφαλής επιστήμονα, Δημήτρη Σκουρίδη.

Α.Π.