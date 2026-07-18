Ένας κρυμμένος σκουπιδότοπος μπροστά από επενδύσεις εκατομμυρίων, σε μια από τις πιο αναπτυσσόμενες περιοχές της Κύπρου. Τι κι εάν οι τοπικές Αρχές τα μαζεύουν, τι κι αν έδωσε εκατομμύρια το κράτος, μέσω του Υπουργείου Γεωργίας, για να εξαλειφθούν οι αυτοσχέδιοι σκουπιδότοποι.

Οι ανεγκέφαλοι πάντα θα βρίσκουν τον τρόπο. Στη φωτογραφία του «Φ» κάπου στο βάθος βρίσκεται η Κύπρος της ανάπτυξης και σε πρώτο πλάνο η Κύπρος της ντροπής. Πρόκειται για έναν μόνο από τους πολλούς σκουπιδότοπους στην περιοχή που απελευθερώθηκε μετά τη μετακίνηση των πετρελαιοδεξαμενωìν και βρίσκεται στα όρια του δημοτικού διαμερίσματος Λιβαδιών. Το αδιανόητο είναι πως σε μικρή απόσταση υπάρχει Πράσινο Σημείο.

Ν.Χ