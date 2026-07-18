Στη σύλληψη ακόμη ενός προσώπου σε σχέση με την υπόθεση τρομοκρατίας που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάιο στη Λάρνακα, προχώρησε η Αστυνομία.

Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε το ΤΑΕ Λάρνακας, αναφέροντας ότι σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίας της Δημοκρατίας, προχώρησαν στη σύλληψη ενός προσώπου 41 ετών, πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στην Κύπρο κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης.

Η σύλληψη του αφορά τα ίδια αδικήματα που αντιμετωπίζουν τα τρία άτομα που έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο αντιμετωπίζουν 11 σοβαρές κατηγορίες (τρομοκρατίας και συνομωσίας για φόνο κ.α.), αφού φέρονται να ενεργούσαν για λογαριασμό της Χαμάς και να προετοίμαζαν πλήγμα σε βάρος ισραηλινών συμφερόντων στην Κύπρο.

Ο ύποπτος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης για οκτώ μέρες.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.