Κανείς δεν έχει αφήσει έξω ανθρώπους που έχουν δουλέψει, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, απαντώντας το Σάββατο σε ερώτηση αναφορικά με τις αντιδράσεις για την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων, καλώντας τους εμπλεκόμενους φορείς να περιμένουν να δουν και την τελική πρόταση του Υπουργείου, η οποία αναμένεται να δοθεί τέλος Ιουλίου.

«Είναι σημαντικό να συμμετέχουμε σε ένα διάλογο για να μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε τις τελικές απόψεις», σημείωσε.

Δεν μπορεί να πάει άλλο αυτό, πρέπει να καταργηθεί (ο κατάλογος), είπε η κ. Μιχαηλίδου, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα αποκλείει κόσμο που έχει δουλέψει για χρόνια στο επάγγελμα.

Κληθείσα να σχολιάσει τις έντονες αντιδράσεις σε σχέση με την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων, με φόντο την συγκέντρωση υπογραφών για το θέμα, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι η κατάργηση του καταλόγου διοριστέων δεν είναι ένα καινούργιο ζήτημα, είναι ζήτημα που πάει πίσω 10 χρόνια.

«Άρα, έντονες αντιδράσεις θα έπρεπε να έχουμε εδώ και 10 χρόνια, αν θέλαμε σήμερα να έχουμε κάτι διαφορετικό», ανέφερε.

Παρόλα αυτά, σημείωσε, «η θέση του Υπουργείου μας και της Κυβέρνησης ευρύτερα είναι ξεκάθαρη: Προχωρούμε με τις ρυθμίσεις μέσα από διάλογο, στις οποίες δεν μπορώ να αναφερθώ ακόμα γιατί σέβομαι το διάλογο που κάνουμε με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, σε λίγο με τους γονείς και άλλους εταίρους μας, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε και την προϋπηρεσία που είναι αυτό που θέλουν όσοι διαμαρτύρονται».

Η Υπουργός θύμισε ότι «δεν έχουμε μόνο τους ανθρώπους που εργάζονται στα σχολεία τα τελευταία χρόνια και ήξεραν ότι το 2027 καταργείται ο κατάλογος διοριστέων και μένουμε με τις εξετάσεις και είναι αυτό που ρυθμίζουμε, έχουμε και χιλιάδες νέους που θέλουν να μπουν στο επάγγελμα και δεν μπορούμε να τους στερούμε αυτή την ευκαιρία».

«Άρα, όντως ακούμε αυτή τη φωνή διαμαρτυρίας και είμαστε και εμείς εκεί δίπλα τους», είπε.

Η κ. Μιχαηλίδου διαβεβαίωσε ότι «η τελική λύση που θα δοθεί θα είναι μια ισορροπημένη λύση και ευελπιστούμε στη συμμετοχή στο διάλογο». Αλλιώς, διερωτήθηκε, «πώς θα τα καταφέρουμε να έχουμε αυτή την ισορροπημένη λύση, όπου θα δίνει και ευκαιρία στους νέους, θα κρατά την εξέταση ως ένα σημαντικό εργαλείο με διόρθωση όλων των στρεβλώσεων, αλλά από την άλλη θα αναγνωρίζει και θα σέβεται την προϋπηρεσία»;.

«Άρα, κανείς δεν έχει αφήσει έξω ανθρώπους που έχουν δουλέψει», σημείωσε.

Η κ. Μιχαηλίδου κάλεσε όλους να περιμένουν να δουν και την τελική πρόταση του Υπουργείου.

«Τέλος του Ιούλη είπαμε ότι θα δώσουμε και γραπτώς στις θέσεις μας», είπε. Είναι σημαντικό, επισήμανε, «να συμμετέχουμε σε ένα διάλογο για να μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε τις τελικές απόψεις και έτσι μετά να τοποθετηθούν, να μας δώσουν τις απόψεις τους μέχρι τον Οκτώβριο που θα πάμε στη Βουλή, θα είμαστε ανοιχτοί εμείς». «Πάντα το Υπουργείο θα ακούει εισηγήσεις και απόψεις δομημένα, πολύ συγκεκριμένα, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν το καλύτερο αποτέλεσμα για όλους», συμπλήρωσε.

Σε παρατήρηση ότι το Υπουργείο προχωρεί σε μια ισορροπημένη λύση που δεν θα αποκλείσει τον οποιοδήποτε εκπαιδευτικό, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι δεν θα αποκλείει κόσμο που έχει δουλέψει για χρόνια στο επάγγελμα.

Ωστόσο, σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι ο κατάλογος καταργείται, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι «δεν μπορεί να πάει άλλο αυτό, πρέπει να καταργηθεί δίνοντας ευκαιρίες σε αυτούς τους ανθρώπους να είναι στο νέο σχήμα, αλλιώς στα επόμενα 2, 3 χρόνια θα έχουμε ξανά το ίδιο πρόβλημα».

Συνέδριο ΠΟΦΕΝ

Ερωτηθείσα για την παρουσία της στο συνέδριο της ΠΟΦΕΝ, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι «οι φοιτητικές οργανώσεις, οι εκπρόσωποι τους είναι εδώ, αρμοδίως είμαστε εδώ για να ακούσουμε τις ανησυχίες, τις εισηγήσεις των φοιτητών μας».

«Οι φοιτητές μας και ευρύτερα η νεολαία είναι η φωνή, είναι η φωνή αισιοδοξίας για το μέλλον, τους ακούμε συστηματικά μέσω δομημένου διαλόγου. Παρόλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία η σημερινή να ακούσουμε τις εισηγήσεις όλων», πρόσθεσε.

Επεσήμανε ότι επενδύουν στους νέους.

«Η πρόσφατη εμπειρία μας και με την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας έδωσε την ευκαιρία να θέσουμε ως προτεραιότητες μας τα θέματα της διευκόλυνσης αυτών των διόδων συμμετοχής των νέων μας στη λήψη αποφάσεων», ανέφερε.

Άρα, πρόσθεσε η Υπουργός Παιδείας, «να μην είναι απλά παρόντες οι νέοι μας και παρούσες οι νέες μας, να είναι εκεί πριν από τη διαμόρφωση των πολιτικών καθ΄ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας των πολιτικών μας, της διατύπωσης των πολιτικών μας, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης τους».

«Άρα, δίνουμε φωνή στους νέους μας και σήμερα θα έχω την ευκαιρία και από το βήμα εδώ του Συνεδρίου να θέσω τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης μας για τους νέους και ειδικά για τις φοιτητικές μας ενώσεις», κατέληξε.

ΚΥΠΕ