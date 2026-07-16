Ο θεσμός του Τεχνικού Γυμνασίου, που εφαρμόστηκε πέρσι για πρώτη φορά σε πιλοτική βάση σε ένα σχολείο στη Λευκωσία και σε ένα στη Λεμεσό, επεκτείνεται από τον Σεπτέμβριο, μετά από σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, από τη νέα σχολική χρονιά, Τεχνικό Γυμνάσιο θα έχει και η Πάφος αλλά και η ελεύθερη Αμμόχωστος.

Την ανακοίνωση έκανε η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Η σημερινή απόφαση υλοποιεί ακόμη μια σημαντική δέσμευση της Κυβέρνησης και του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη συνεχή αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί ένα βασικό πυλώνα του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας αλλά και της αγοράς εργασίας. Το όραμά μας για τη δημιουργία του Τεχνικού Γυμνασίου προχωρεί κανονικά με πολύ καλά αποτελέσματα. Η αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής της προηγούμενης σχολικής χρονιάς μάς επιτρέπει να προχωρήσουμε στην επέκταση. Η πετυχημένη πιλοτική εφαρμογή και η θετική ανταπόκριση μαθητών και εκπαιδευτικών δείχνει ότι είναι μια μεταρρύθμιση που αγκαλιάστηκε από την κοινωνία και ανταποκρίνεται σε μια υπαρκτή εκπαιδευτική και κοινωνική ανάγκη. Σήμερα λοιπόν κάνουμε το επόμενο βήμα. Επεκτείνουμε τον θεσμό, δίνουμε ευκαιρία σε περισσότερα παιδιά από την ηλικία των 12 ετών να εξοικειωθούν με δεξιότητες που σχετίζονται με τα τεχνικά επαγγέλματα και τις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να κάνουν καλύτερες επιλογές στο μέλλον», δήλωσε η αρμόδια Υπουργός.