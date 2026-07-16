Η αλήθεια είναι πως πολύ συχνά χρησιμοποιούμε τη φράση «χρειάζεται οι μαθητές μας να έχουν κριτική σκέψη», όταν αναφερόμαστε στην παιδαγωγική διαδικασία και στα διάφορα μαθήματα. Όμως φαίνεται πως η κριτική σκέψη πλέον χρειάζεται και στα θέματα της τεχνολογίας καθώς αυτή αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, προσπερνώντας μας πολλές φορές. Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση της υπουργού Παιδείας σχετικά με το θέμα των ψηφιακών δικαιωμάτων, το οποίο συζητήθηκε στην επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής. «Για εμάς, η απάντηση στις προκλήσεις της τεχνολογίας δεν είναι ο φόβος ούτε η άκριτη υιοθέτησή της. Είναι η γνώση, η κριτική σκέψη, η υπευθυνότητα και η καλλιέργεια ψηφιακών πολιτών που γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει, με γνώμονα τις ευρωπαϊκές αξίες, την καινοτομία, τη

συμπερίληψη και, πάνω απ’ όλα, τον άνθρωπο», δήλωσε η Αθηνά Μιχαηλίδου. Για να δούμε, λοιπόν, τα αποτελέσματα που θα έχει αυτή η κριτική σκέψη…

Ε!