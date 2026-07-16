Την περασμένη Κυριακή είχαμε ανακοίνωση από την Αστυνομία για τις επιθέσεις κατά μελών της αστυνομικής Δύναμης. Είχαν προηγηθεί πέντε συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι αντέδρασαν άσχημα στον αστυνομικό έλεγχο. Η ανακοίνωση της Αστυνομίας καταγράφει κάποιες αλήθειες. Ωστόσο, εκεί στο αρχηγείο του Σώματος πρέπει να καταλάβουν ότι για την άδικη απαξίωση που βιώνουν τα μέλη της Δύναμης πρέπει να γίνει αυτοκριτική στα άνω δώματα. Εδώ και καιρό έχουμε προειδοποιήσει πως η νέα επικοινωνιακή πολιτική της Αστυνομίας, αδικεί πρώτα την ίδια και θα γυρίσει μπούμερανγκ.

Όταν μειώνεις το έργο σου και δεν δίνεις ενημέρωση γι΄ αυτό, συντείνεις στο κλίμα απαξίωσης. Γιατί όταν προβάλλεις μόνο τις εκστρατείες και τους παγκύπριους ελέγχους που κάνεις (κι έχουν ως αποτέλεσμα συλλογή προστίμων από τον απλό κόσμο), μοιραία εκμηδενίζεις το σημαντικό σου έργο σε άλλους τομείς του εγκλήματος. Μοιραία απομακρύνεις τα ΜΜΕ και τα θέτεις σε άλλο στρατόπεδο, με αποτέλεσμα να μην προβάλλεται και η παρουσία σου. Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούν εκεί στο Αρχηγείο, τόσο το καλύτερο για τους ίδιους.

Φ.Μ.