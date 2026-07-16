Τη θέση ότι η στάση της ΠΟΕΔ αναφορικά με την αυριανή καθορισμένη συνάντηση στο υπουργείο Παιδείας, δεν συμβάλλει στο διάλογο που γίνεται για το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών, εξέφρασε η υπουργός Παιδείας. Η Αθηνά Μιχαηλίδου απέστειλε επιστολή στην οργάνωση των δασκάλων, απαντώντας στη θέση της πως δεν πρόκειται να προσέλθει στη συνάντηση εάν δεν έχει πρωτίστως γραπτώς τις θέσεις του Υπουργείου, για το επίμαχο θέμα.

Ακολουθεί η επιστολή της Υπουργού προς την ΠΟΕΔ:

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερομηνία 13 Ιουλίου 2026, με την οποία μας ενημερώνετε ότι δεν θα προσέλθετε στη συνάντηση στην οποία έχετε προσκληθεί για το θέμα του συστήματος διορισμού στην εκπαίδευση αν δεν λάβετε γραπτώς τις θέσεις του ΥΠΑΝ.

Υπενθυμίζουμε ότι στόχος των συναντήσεων μεταξύ της ΠΟΕΔ και του ΥΠΑΝ, αλλά και του συνολικού διαλόγου που διεξάγεται με διάφορους φορείς για το θέμα του συστήματος διορισμού στην εκπαίδευση, είναι ακριβώς η ανταλλαγή απόψεων, ώστε να προωθηθεί μία πρόταση που να επιλύει τα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας το 2027. Η πρόταση αυτή στηρίζεται, όπως έχουμε ήδη συζητήσει, στην ανάγκη εκσυγχρονισμού των εξετάσεων, στη διόρθωση στρεβλώσεων, στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών κ.ά.

Το ΥΠΑΝ έχει ήδη ενημερώσει για την ακολουθούμενη μεθοδολογία, η οποία ευνοεί τον εποικοδομητικό διάλογο χωρίς την εκ των προτέρων επιβολή προτάσεων. Στόχος είναι η συνδιαμόρφωση της τελικής εισήγησης, μέσω της ενσωμάτωσης των προβληματισμών όλων των μερών, με γνώμονα τη διασφάλιση του συμφέροντος του δημόσιου σχολείου και την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαλόγου αποτελεί δική σας επιλογή. Εκτιμούμε, ωστόσο, ότι η έλλειψη ευελιξίας ως προς τη θέση σας αναφορικά με τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος, όπως αυτό αποτυπώνεται στην επιστολή σας, δεν συμβάλλει στην πρόοδο της συζήτησης. Παράλληλα, η στάση αυτή δυσχεραίνει την ενσωμάτωση των δικών σας εισηγήσεων στην τελική πρόταση του ΥΠΑΝ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των αμέσως επόμενων ημερών.

Το ΥΠΑΝ, συνεκτιμώντας τις απόψεις, τις εισηγήσεις και τους προβληματισμούς όλων των συμμετεχόντων στον διάλογο, προχωρεί ώστε σύντομα να προτείνει και γραπτώς τις θέσεις του. Ακόμη και μετά την κατάθεση της προκαταρκτικής πρότασής του, το Υπουργείο θα παραμείνει στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την υποβολή περαιτέρω σχολίων και απόψεων, εξαντλώντας κάθε περιθώριο διαβούλευσης στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού διαλόγου».