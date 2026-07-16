Τον κτηριολογικό του προγραμματισμό ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, γνωστοποίησε το υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνοντας συνολικά 23 έργα μεγάλης κλίμακας των οποίων η υλοποίηση θα συνεχιστεί ή προγραμματίζεται. Πρόκειται για έργα συνολικής δαπάνης πέραν των €125 εκατομμυρίων, με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, να δίνουν στη δημοσιότητα συγκεκριμένο κατάλογο τους.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με τις Σχολικές Εφορείες, συνεχίζει να προβαίνει στην υλοποίηση άλλων έργων μικρότερης κλίμακας, όπως είναι οι συντηρήσεις και οι βελτιώσεις σε σχολικές μονάδες σε όλες τις επαρχίες, με στόχο την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολείων.

Πιο κάτω παρουσιάζεται αναλυτικά ο κατάλογος των 23 έργων για τη σχολική χρονιά 2026-2027, καθώς και οι δαπάνες τους οι οποίες ανέρχονται σε συνολικό ύψος €125.080.141:

Ανέγερση νέας Τεχνικής Σχολής Λεμεσού και παραρτήματος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Λεμεσού: €33.723.410.

Ανέγερση νέας Τεχνικής Σχολής Πράσινων Επαγγελμάτων Αγίου Λαζάρου Αραδίππου – Λάρνακας: €36.506.820.

Επέκταση – αντισεισμική αναβάθμιση – γενική βελτίωση Β΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού: €6.497.361.

Αντικατάσταση Δημοτικού Σχολείου Δευτεράς: €7.278.040.

Επεκτάσεις και βελτιώσεις Δημοτικού Σχολείου Ψημολόφου: €4.413.710.

Ανέγερση – αντικατάσταση ΙΖ΄ Δημοτικού Σχολείου και νηπιαγωγείου Λεμεσού: €6.426.000.

Ανέγερση – επέκταση και γενική βελτίωση ΣΤ΄ Δημόσιου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού: €5.651.000.

Επέκταση και γενική βελτίωση Α΄ Δημοτικού Σχολείου Χλώρακας: €4.698.120.

Ανασχεδιασμός και επέκταση Δημόσιου Νηπιαγωγείου Δρομολαξιάς: €397.198.

Επέκταση Δημόσιου Νηπιαγωγείου Κιτίου: €177.664.

Αντισεισμική αναβάθμιση – γενική βελτίωση Ευρυβιάδειου Γυμνασίου Λάρνακας: €5.109.857.

Αντισεισμική αναβάθμιση Γυμνασίου Δροσιάς Λάρνακας: €4.094.110.

Αντισεισμική αναβάθμιση – γενική βελτίωση Γυμνασίου Κωνσταντινουπόλεως: €6.600.000.

Ανέγερση (αντικατάσταση του Α΄ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Λακατάμιας) Γ΄ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Λακατάμιας: €1.061.000.

Ανέγερση νέου Δημόσιου Νηπιαγωγείου Μανδριών: €810.000.

Εργασίες συντήρησης Δημοτικού Σχολείου Παλόδειας: €143.000.

Προσθήκη ορόφου και κλιμακοστασίου Δημοτικού Σχολείου Πύργου Λεμεσού: €302.000.

Μετατροπές εργαστηρίων Περιφερειακού Γυμνασίου Πέρα Χωρίου Νήσου: €87.000.

Επέκταση Δημόσιου Νηπιαγωγείου Καπέδων: €350.000.

Επέκταση και συντήρηση υφιστάμενου κτηρίου Α΄ Δημοτικού Σχολείου Τσερίου: €580.000.

Ανέγερση μεταλλικού στεγάστρου και άλλες βελτιώσεις Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Φαρμακά – Καμπιού: €51.000.

Επέκταση Θ΄ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Λεμεσού – Καψάλου: €63.000.

Επέκταση Β΄ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Κάτω Πολεμιδιών: €59.850.

Υπενθυμίζεται ότι πέραν του προγραμματισμού αυτού που αφορά τα έργα, οι Τεχνικές Υπηρεσίες απέστειλαν πρόσφατα σχετική εγκύκλιο με οδηγίες προς τις Σχολικές Εφορείες, αναφορικά με τα ζητήματα που καλούνται να διευθετήσουν κατά την περίοδο των μηνών του καλοκαιριού, ούτως ώστε οι σχολικές μονάδες να είναι έτοιμες και κυρίως, ασφαλείς για την επιστροφή των χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών τον Σεπτέμβριο.

Υλοποίηση 69 μεγάλων έργων

Εξάλλου, στην πρόσφατη ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις λυόμενες αίθουσες που είναι τοποθετημένες σε σχολεία, αναφέρθηκε επίσης, σε αναπτυξιακά έργα. Σημείωσε ότι ήδη, ποσόν πέραν των 120 εκατομμυρίων ευρώ έχει επενδυθεί στα σχολικά κτήρια (ανεγέρσεις νέων, βελτιώσεις και επεκτάσεις κτηρίων) κατά την τελευταία τριετία, ενώ υλοποιείται συγκεκριμένο πλάνο που αφορά στην ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, καθώς και την αναβάθμιση των υφιστάμενων, δεδομένης και της αύξησης του πληθυσμού στα σχολεία.

Το Υπουργείο είχε αναφέρει ότι εντός της τριετίας έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση συνολικά 69 μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται η γενική αναβάθμιση του Γυμνασίου Παραλίμνιου, ενώ έργα γενικής βελτίωσης και επεκτάσεων υλοποιήθηκαν και στα Γυμνάσια Αποστόλου Παύλου στην Πάφο, στο Απεήτειο Γυμνάσιο-Λύκειο Αγρού και στο Γυμνάσιο Αγλαντζιάς (ΠΑΚ). Περαιτέρω, ολοκληρώθηκε η Ανέγερση – Αντικατάσταση του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Γερίου, του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα και του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Κολοσσίου, ενώ έργα αντισεισμικής αναβάθμισης και γενικής βελτίωσης υλοποιήθηκαν στα Δημοτικά Σχολεία Τίμης, Ανάγειας, Μουταγιάκας, Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών κ.ά. Στον κρατικό προϋπολογισμό τριετίας 2027 – 2029, έχει περιληφθεί το σημαντικό ποσόν των 120 εκατομμυρίων ευρώ από κρατικούς πόρους, όπως και το ποσόν των 60 εκατομμυρίων ευρώ από συγχρηματοδοτούμενα έργα, για νέα σχολικά κτήρια σε όλη την Κύπρο, καθώς και για βελτίωση και επέκταση υφιστάμενων υποδομών.

ΠΟΕΔ: Ανάγκη για κατάλληλες και σύγχρονες κτηριακές υποδομές

Στο μεταξύ, για τα θέματα που αφορούν σε κτηριακή αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, εξέδωσε ανακοίνωση η ΠΟΕΔ, τονίζοντας πως αυτά σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού των σχολικών μονάδων, για αυτό και βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της.

Σύμφωνα με την οργάνωση των δασκάλων, περιπτώσεις δημόσιων σχολείων όπου εντοπίζονται κατά καιρούς σοβαρά ζητήματα σε σχέση με τις κτηριακές υποδομές, και κάποιες εξ αυτών είδαν πρόσφατα και το φως της δημοσιότητας, επιβεβαιώνουν τη διαχρονική θέση της Οργάνωσης ότι οι αρμόδιες Αρχές πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση και να προχωρούν σε εκείνες τις διαδικασίες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν κατάλληλες και σύγχρονες κτηριακές υποδομές.

Οι θέσεις της ΠΟΕΔ είναι οι ακόλουθες: