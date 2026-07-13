Μπορεί η τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών σε αριθμό σχολείων να κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν λόγω υπερπληθυσμού μαθητών, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις ελλοχεύει κινδύνους επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος, τη δημιουργία ανισοτήτων καθώς και δημοσιονομικών επιβαρύνσεων στο μέλλον.

Οι γνωστές λυόμενες αίθουσες που «κοσμούν» μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων και τείνουν να καταστούν ημιμόνιμες ή και μόνιμες λύσεις – σε αντίθεση με τον σκοπό και τη φιλοσοφία της τοποθέτησής τους – αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου από την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία διαπιστώνει ότι το θέμα αυτό, τελικά δεν είναι και τόσο «αθώο». Κι αυτό διότι, εντοπίζονται σημεία που άπτονται θεμάτων ασφάλειας και ζητημάτων μαθησιακού περιβάλλοντος αλλά και ανισοτήτων.

Σε ειδική έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα, η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η χρήση των εν λόγω αιθουσών στις σχολικές μονάδες εισήχθη από το υπουργείο Παιδείας ως προσωρινό μέτρο, με στόχο την ευελιξία και την άμεση ανταπόκριση σε επείγουσες ανάγκες. Στην πράξη όμως, παρατηρείται ότι σε πολλές περιπτώσεις, έχει παγιωθεί ως ημιμόνιμη ή και μόνιμη πρακτική, αφού αυτές παραμένουν σε χρήση για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, που, σε ορισμένες περιπτώσεις, ξεπερνούν τα δέκα χρόνια. Δηλαδή, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προκατασκευασμένες αίθουσες ενσωματώθηκαν λειτουργικά στη σχολική μονάδα, υποκαθιστώντας μόνιμες υποδομές, γεγονός που εγείρει ζητήματα καταλληλόλητας, ασφάλειας και ποιότητας του παρεχόμενου μαθησιακού περιβάλλοντος.

Στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα σημεία:

1. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών στα δημόσια σχολεία: Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας στις 14.2.2024, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, οι προκατασκευασμένες αίθουσες απαριθμούσαν, παγκύπρια, σε περίπου 500, οι οποίες ήταν τοποθετημένες σε περίπου 300 σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και το σχετικό κόστος, για τη χρονική περίοδο 2019 – 2023, ανήλθε σε €0,5 εκατ. περίπου. Σήμερα, ο ακριβής αριθμός τους δεν είναι γνωστός.

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, για τα έτη 2024 και 2025, οι συνολικές δαπάνες για κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση αιθουσών ανήλθαν σε περίπου €1,76 εκατ.

Οι προκατασκευασμένες αίθουσες τείνουν να ενσωματώνονται λειτουργικά στη σχολική μονάδα, υποκαθιστώντας μόνιμες υποδομές, γεγονός που εγείρει ζητήματα καταλληλόλητας, ασφάλειας και ποιότητας του παρεχόμενου μαθησιακού περιβάλλοντος.

2. Κατασκευή, μεταφορά, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών σε σχολεία: Tο υπουργείο Παιδείας προβαίνει σε ανοικτούς διαγωνισμούς για την κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών. Η πλέον πρόσφατη συμφωνία συνομολογήθηκε στις 16.12.2024, μεταξύ Υπουργείου και αναδόχου εταιρείας κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού, με συμβατική χρονική διάρκεια 30 μήνες και ποσό συμβολαίου €948.700 πλέον ΦΠΑ. Περιλαμβάνει την κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 22 προκατασκευασμένων αιθουσών, με αποχωρητήρια, σε σχολικές μονάδες παγκύπρια. Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται επίσης οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες, καθώς και οι λοιπές μεταλλικές και οικοδομικές εργασίες που συνδέονται με την υλοποίηση του Έργου.

Κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο των εγγράφων του διαγωνισμού, από τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, προέκυψαν τα ακόλουθα:

-Διαχείριση προκατασκευασμένων αιθουσών: Στον Τόμο Γ των εγγράφων, περιλαμβάνεται πρόβλεψη ότι, κατά την επιτόπου παράδοση, ο Εργολάβος οφείλει να θέσει σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις των αιθουσών και να διαθέσει τα απαραίτητα μέσα για την επιθεώρησή τους από τον Εργοδότη. Χωρίς να έχει εντοπιστεί κάποια άλλη σχετική αναφορά στα έγγραφα διαγωνισμού, εύλογα η πρόβλεψη αυτή φαίνεται να συνδέεται αποκλειστικά με τη διαδικασία παράδοσης / παραλαβής και όχι και με το πλαίσιο λειτουργίας και συντήρησης των αιθουσών μετά την παράδοση.

Περαιτέρω, από τα έγγραφα διαγωνισμού φαίνεται να απουσιάζει η σύνδεση του σταδίου κατασκευής / τοποθέτησης με το στάδιο διαχείρισης / λειτουργίας των αιθουσών, εντός ενός ολοκληρωμένου κύκλου ζωής.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η απουσία σαφούς και ολοκληρωμένης πρόβλεψης στα έγγραφα διαγωνισμού για τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των προκατασκευασμένων αιθουσών μετά την παράδοσή τους δημιουργεί κίνδυνο ασυνέχειας μεταξύ του σταδίου κατασκευής / τοποθέτησης και του σταδίου λειτουργίας. Ο εν λόγω κίνδυνος μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα κατά τη λειτουργία των αιθουσών, αυξημένο κόστος συντήρησης, καθυστερήσεις στην αποκατάσταση βλαβών και ενδεχόμενη υποβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται επίσης ότι, παρόλο που δεν ήταν στον σκοπό του ελέγχου η εξέταση του επιπέδου συντήρησης και λειτουργικότητας των μόνιμων ή προκατασκευασμένων αιθουσών,ωστόσο, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις ελλιπούς συντήρησης.

-Χρήση Προτύπων στις προδιαγραφές των αιθουσών: Στον Τόμο Γ των εγγράφων, αν και τα περισσότερα Πρότυπα που ζητούνται αφορούν σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ), εν τούτοις έχουν εντοπιστεί και αναφορές σε Βρετανικά Πρότυπα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ή κυπριακή νομοθεσία που να απαγορεύει τη χρήση των Βρετανικών Προτύπων ως τέτοια, η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει πως η αναφορά σε Βρετανικά Πρότυπα στις τεχνικές προδιαγραφές, παράλληλα με Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ενέχει κίνδυνο παρερμηνείας ή μη ομοιόμορφης εφαρμογής των απαιτήσεων από τους οικονομικούς φορείς. Υφίσταται επίσης κίνδυνος περιορισμού του ανταγωνισμού στην πράξη, εάν οι παραπομπές στα Βρετανικά Πρότυπα δεν συνοδεύονται με σαφή και λειτουργική εφαρμογή της αρχής «ή ισοδύναμο» ή εάν η αξιολόγηση της ισοδυναμίας δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και διαφανής. Ο εν λόγω κίνδυνος μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη συμμετοχή οικονομικών φορέων, ασάφειες κατά την αξιολόγηση τεχνικών προσφορών και ενδεχόμενες ενστάσεις ή προσφυγές στη διαδικασία ανάθεσης.

3.Επάρκεια και αξιοποίηση στοιχείων που τηρούνται στο υπουργείο Παιδείας: Διαπιστώθηκε ότι το Υπουργείο δεν τηρεί επικαιροποιήμενο μητρώο για τον συνολικό αριθμό των προκατασκευασμένων αιθουσών και τις σχολικές μονάδες στις οποίες αυτές είναι τοποθετημένες, ούτε υπάρχει μηχανισμός συσχέτισης των ετήσιων εγγραφών μαθητών με την ενδεικνυόμενη κτηριακή χωρητικότητα των σχολείων ανά σχολικό έτος. «Η απουσία των πιο πάνω κρίσιμων δεδομένων περιορίζει ουσιωδώς τη δυνατότητα του Υπουργείου να παρακολουθεί συστηματικά και έγκαιρα την πραγματική εικόνα πληρότητας των σχολικών μονάδων, να εντοπίζει εγκαίρως φαινόμενα υπερπληθυσμού σε σχολεία και να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις για την ανακατανομή υποδομών και πόρων. Περαιτέρω, αυξάνει τον κίνδυνο λήψης αποσπασματικών αποφάσεων και παρατεταμένης χρήσης προσωρινών λύσεων, όπως είναι οι προκατασκευασμένες αίθουσες, χωρίς συνολικό σχεδιασμό, με δυνητικές επιπτώσεις τόσο στη χρηστή διαχείριση της δημόσιας περιουσίας όσο και στην ποιότητα και ασφάλεια του παρεχόμενου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος», σημειώνεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

4. Ανάγκες σε προκατασκευασμένες αίθουσες για τη σχολική χρονιά 2025-2026: Η καταγραφή και προκαταρκτική αξιολόγηση των σχετικών αναγκών διενεργείται από το υπουργείο Παιδείας μέσω εγκυκλίου επιστολής του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία αποστέλλεται πριν από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς προς τους Περιφερειακούς Λειτουργούς Εκπαίδευσης και τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, με αίτημα την υποβολή των αναγκών για την επόμενη σχολική χρονιά. Αντίστοιχη διαδικασία δεν εφαρμόζεται στη Μέση Γενική Εκπαίδευση και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, καθώς, σύμφωνα με το Υπουργείο, οι σχετικές ανάγκες είναι περιορισμένες και κοινοποιούνται κατά περίπτωση.

Αναφορικά με τα στοιχεία για τη σχολική χρονιά 2025 – 2026, διαπιστώθηκε ότι:

– 30 από τα 326 Δημοτικά σχολεία (9%) υπέβαλαν αίτημα για τοποθέτηση επιπλέον συνολικά 35 προκατασκευασμένων αιθουσών

– 17 από τα 273 δημόσια νηπιαγωγεία (6,2%) υπέβαλαν αίτημα για αντίστοιχο αριθμό επιπρόσθετων προκατασκευασμένων αιθουσών.

Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων, το Υπουργείο ενέκρινε την τοποθέτηση συνολικά 36 προκατασκευασμένων αιθουσών, 24 στα Δημοτικά σχολεία και 12 στα νηπιαγωγεία. Εγκρίθηκε επίσης η τοποθέτηση δέκα μικρών προκατασκευασμένων αιθουσών για σκοπούς Ειδικής Εκπαίδευσης.

Σήμερα, ο συνολικός αριθμός των προκατασκευασμένων αιθουσών στη Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 440.

Όσον αφορά στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση υποβλήθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία τα εξής στοιχεία:

– 48 προκατασκευασμένες αίθουσες σε 115 σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

– 21 προκατασκευασμένες αίθουσες σε 11 σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Στο συμπέρασμα της η Υπηρεσία επισημαίνει ότι από τον έλεγχο των στοιχείων προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

α. Κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026, η Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση αντιμετώπισαν νέα ζητήματα κτηριακής επάρκειας σε ποσοστά 9% και 6,2%, αντίστοιχα, τα οποία καλύφθηκαν σε ουσιαστικό βαθμό μέσω της τοποθέτησης προκατασκευασμένων αιθουσών. Το γεγονός αυτό μεγάλωσε το υφιστάμενο πρόβλημα κάλυψης των στεγαστικών αναγκών τους με προκατασκευασμένες αίθουσες.

β. Στη Μέση και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση καταγράφεται, σε σύγκριση με τη Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση, μικρότερος αριθμός προκατασκευασμένων αιθουσών, γεγονός που καταδεικνύει μικρότερα προβλήματα επάρκειας σχολικών υποδομών.

γ. Όπως προκύπτει σε αρκετές σχολικές μονάδες οι προκατασκευασμένες αίθουσες παραμένουν εγκατεστημένες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, δεν χρησιμοποιούνται ως προσωρινές, αλλά ως ημιμόνιμες ή και μόνιμες λύσεις.

Η σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι όπως το υπουργείο Παιδείας καταρτίσει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ολοκληρωμένο προγραμματισμό σχολικών υποδομών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, με σαφή χρονοδιαγράμματα αντικατάστασης των προκατασκευασμένων αιθουσών από μόνιμες κτηριακές λύσεις, δίδοντας προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες με μακροχρόνια και εκτεταμένη χρήση τέτοιων αιθουσών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έκθεση περιλαμβάνονται και σημεία που αφορούν πολεοδομικές πτυχές. Μεταξύ αυτών είναι και το θέμα της πρακτικής που ακολουθείται από το Υπουργείο σχετικά με τις αίθουσες αυτές. Συγκεκριμένα, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι «η πρακτική που ακολουθείται από το υπουργείο Παιδείας ως προς τις προκατασκευασμένες αίθουσες, αποκλίνει από την πρακτική που εφαρμόζεται για άλλες σχολικές αναπτύξεις, γεγονός που, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, συνιστά ασυνέπεια στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών, αυξάνει τον κίνδυνο δημιουργίας ακατάλληλων ή και επικίνδυνων σχολικών περιβαλλόντων, υπονομεύει τη διασφάλιση ποιοτικής και ασφαλούς εκπαίδευσης και ενδέχεται να επιφέρει πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος λόγω μελλοντικών διορθωτικών παρεμβάσεων».

Γκρίζα σημεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας

Σχετικά με τις διαδικασίες τοποθέτησης των λυόμενων αιθουσών, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται τεκμηριωμένη μελέτη χωροθέτησης βάσει τυποποιημένων κριτηρίων ασφάλειας και υγείας. Ως εκ τούτου, δεν διασφαλίζεται η ομοιόμορφη και συστηματική αξιολόγηση της καταλληλόλητας των χώρων, ώστε να ελαχιστοποιούνται ενδεχόμενοι κίνδυνοι για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού, καθώς και να αποφεύγονται πιθανές αστοχίες στον ορθολογικό σχεδιασμό και την οργάνωση των σχολικών μονάδων.

Αναφορικά με το κεφάλαιο «ευθύνες συντήρησης», σημειώνεται ότι με αυτές είναι επιφορτισμένες οι Σχολικές Εφορείες και σε αυτές τις ευθύνες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αυτών των αιθουσών. Εντούτοις, διαπιστώθηκε ότι, πέραν της αποστολής σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο προς τις Σχολικές Εφορείες, δεν διενεργούνται από πλευράς του συστηματικοί ή και ποιοτικοί έλεγχοι για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Σχολικών Εφορειών με τις πρόνοιές της, γεγονός που περιορίζει την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού εποπτείας και ενδέχεται να επηρεάζει την ορθή συντήρηση των εν λόγω υποδομών.

Αφορμή ελέγχου δημοσιεύματα και καταγγελίες – Η περίπτωση σχολείων στον Ύψωνα

Ένα άλλο σημείο, το οποίο αξίζει να σημειωθεί, είναι το γεγονός ότι αφορμή για τον έλεγχο της Υπηρεσίας αποτέλεσαν σχετικά δημοσιεύματα για το θέμα αλλά και συγκεκριμένες καταγγελίες και παράπονα που έφτασαν κοντά της. Συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί η περιοχή Ύψωνα και σχολικών του μονάδων.

Αναλυτικά, η έκθεση αναφέρει:

Όσον αφορά στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα, στο οποίο παρατηρείται σημαντικός αριθμός προκατασκευασμένων αιθουσών, σύμφωνα με τα στοιχεία που λήφθηκαν, η πρώτη τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας έγινε το 2017, ακολούθησαν άλλες δύο τα έτη 2018 και 2019 και άλλες τέσσερις το 2024. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η προγραμματισμένη ανέγερση του νέου Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα Δ’ αναμένεται να συμβάλει στη διαχείριση του προβλήματος. Το έργο ωστόσο βρίσκεται ακόμα στο στάδιο όπου το σημείωμα έργου εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρα, μέχρι την ολοκλήρωση της ανέγερσης της νέας σχολικής μονάδας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η εξάρτηση από προκατασκευασμένες αίθουσες θα εξακολουθεί να υφίσταται για τουλάχιστον ακόμα τέσσερα χρόνια. Επιπλέον, ο βαθμός με τον οποίο θα αναπτύσσεται η περιοχή και άρα να μεγαλώνει ο μαθητικός πληθυσμός είναι δύσκολο να προβλεφθεί, με ενδεχόμενο ακόμα και οι υφιστάμενες προκατασκευασμένες αίθουσες να μην είναι αρκετές στο άμεσο μέλλον για ικανοποίηση του αριθμού των εγγραφών των μαθητών.

(*Επισημαίνεται ιδιαιτέρως η περίπτωση του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα, στο οποίο έχουν τοποθετηθεί συνολικά επτά προκατασκευασμένες αίθουσες, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση της εξάρτησης από προσωρινές υποδομές στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα).

Σχετικά με τη σύνδεση των λυόμενων με κτηριακές υποδομές, αναφέρεται ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου βρίσκονται αναρτημένα τα πρότυπα σχεδιασμού των σχολικών κτηρίων, όπου και αναφέρεται ότι επιβάλλεται η διακίνηση προς όλους τους χώρους με επιστρωμένους και υπόστεγους χώρους διακίνησης, και «για την οριζόντια διακίνηση κατασκευάζονται στεγασμένοι διάδρομοι». Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από την επιτόπια επίσκεψη της Υπηρεσίας σε σχολικές μονάδες στο δημοτικό διαμέρισμα Ύψωνα, οι προκατασκευασμένες αίθουσες δεν πληρούν τις πιο πάνω προδιαγραφές σε ότι αφορά στη σύνδεσή τους με τις υπόλοιπες κτηριακές υποδομές των σχολείων.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση του σχολείου, κατά τις βροχερές μέρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη μετακίνηση των μαθητών των τάξεων που στεγάζονται σε προκατασκευασμένες αίθουσες, αφού αυτές βρίσκονται σε σημαντική απόσταση από τις υπόλοιπες κτηριακές υποδομές, χωρίς να συνδέονται με καλυμμένους χώρους. Λόγω της απόστασης, είναι επίσης δύσκολη η πρόσβαση των μαθητών σε τουαλέτες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Βασικός παράγοντας ο υπερπληθυσμός

Ο υπερπληθυσμός των σχολικών μονάδων αποτελεί τον βασικό παράγοντα που τροφοδοτεί τη χρήση προκατασκευασμένων αιθουσών στα σχολεία και αποδίδεται, από το Υπουργείο στην αύξηση του αριθμού μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία, στην απότομη αύξηση του πληθυσμού σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές περιφέρειες και στην επέκταση του ηλικιακού ορίου εισόδου στην υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση. Στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σημειώνεται ότι από τα στοιχεία του Υπουργείου προκύπτουν σημαντικές ανισότητες, με σχολικές μονάδες που λειτουργούν πέραν της χωρητικότητάς τους και άλλες με χαμηλή πληρότητα.

Σε διευκρίνιση του στην εισαγωγή της έκθεσης, ο γενικός ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου αναφέρει πως «η χρήση προκατασκευασμένων αιθουσών δεν αποτελεί, αφ’ εαυτής, προβληματική λύση. Αντιθέτως, η χρήση τους σε περιορισμένη κλίμακα μπορεί να προσφέρει στο Υπουργείο την απαιτούμενη ευελιξία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση προσωρινών αναγκών. Το πρόβλημα που αναδεικνύουμε έγκειται στο γεγονός ότι λύσεις οι οποίες υιοθετούνται ως προσωρινές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ζητήματα ασφάλειας και ποιότητας, καταλήγουν τελικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελούν μόνιμες λύσεις, κάτι μη αποδεκτό».

Τέλος, η έκθεση αυτή είναι η πρώτη για τις λυόμενες αίθουσες, καθώς θα ακολουθήσει σε δύο μέρες δεύτερη, η οποία θα καταπιάνεται με θέματα ασφάλειας που περιλαμβάνουν σχέδια πολιτικής άμυνας, πυροπροστασία και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.