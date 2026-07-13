Αλλάζει άρδην η κυβερνητική στάση για όσους αλλοδαπούς εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες, ενώ άρχισε να εφαρμόζεται η στοχευμένη δράση για τις οικογένειες Σύρων που ζουν στην Κύπρο.

Με οδηγίες του Υφυπουργού Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλα Ιωαννίδη, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ασύλου έχει αφαιρέσει το τελευταίο διάστημα, το άσυλο από 95 άτομα, 80 εκ των οποίων είναι Σύροι. Την ίδια στιγμή, έχουν απορριφθεί πάνω από 2000 αιτήσεις ασύλου Σύρων.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, σύντομα αναμένεται να γίνουν οι πρώτες αναγκαστικές επιστροφές στη Συρία, καθώς αρκετοί Σύροι δεν δικαιούνται να παραμείνουν στην Κύπρο, μετά και την αλλαγή του καθεστώτος.

Την ίδια ώρα, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας έχει δώσει οδηγίες για ανάκληση αδειών παραμονής των Ινδών που συμμετείχαν σε συμπλοκή στη Λεμεσό τον Μάιο. Ανάκληση διεθνούς προστασίας θα γίνει και για τους Σύρους που εμπλέκονται στα πρόσφατα επεισόδια στην Ξυλοφάγου.

Με τις ενέργειες αυτές στέλλεται από πλευράς κυβέρνησης το μήνυμα ότι δεν θα γίνονται ανεκτές πράξεις προσώπων που δεν δείχνουν σεβασμό στο κράτος που τους φιλοξενεί και αντί της δικαστικής διαδικασίας θα κινείται άμεσα η ανάκληση του καθεστώτος τους και θα απελαύνονται.

Το Υφυπουργείο Μετανάστευσης προωθεί επίσης το πρόγραμμα επαναπατρισμού με οικονομικά κίνητρα (με βοήθεια από την ΕΕ) οικογενειών από τη Συρία, με την προϋπόθεση ότι ένα μέλος θα μπορεί να συνεχίσει να παραμένει στη Δημοκρατία και να εργάζεται για ένα διάστημα και ακολούθως θα επαναπατρίζεται και αυτό.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Ιωαννίδης την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, η μείωση των αφίξεων αιτητών ασύλου το α’ 6μηνο του 2026 έφτασε στο 92% σε σχέση με το 2022, ενώ από την έναρξη της παρούσας διακυβέρνησης έχουν αναχωρήσει περίπου 35.000 υπήκοοι τρίτων χωρών.