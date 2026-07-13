Η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει τη δεύτερη φάση της European Tech Champions Initiative (ETCI 2.0), η οποία στοχεύει στην κινητοποίηση επενδύσεων έως €80 δισ. για τη χρηματοδότηση περισσότερων από 1.500 ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνολογίας.

Η πρωτοβουλία του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αποσκοπεί στη διεύρυνση της πρόσβασης ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων σε κεφάλαια, ώστε να μπορούν να επεκταθούν διεθνώς και να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους στην Ευρώπη.

Η Κύπρος περιλαμβάνεται στις 27 χώρες που στηρίζουν τη νέα επενδυτική συμμαχία, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, τη δέσμευσή της στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.

Η νέα φάση της πρωτοβουλίας παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της συνεδρίασης του ECOFIN, με τη συμμετοχή του Ομίλου της ΕΤΕπ, κρατών-μελών και ιδιωτών επενδυτών.

Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ανέφερε ότι το ETCI 2.0 αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας, των ιδιωτικών επενδύσεων και της καινοτομίας.

Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία αναμένεται να συμβάλει στη στρατηγική ανθεκτικότητα, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην αυτονομία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Μέσω του ETCI 2.0, οι ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας θα αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση σε αναπτυξιακά κεφάλαια, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών επενδυτικών φορέων.

Η πρωτοβουλία θα προσφέρει επίσης ένα οργανωμένο πλαίσιο για τη στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, με στόχο τη δημιουργία των επόμενων ευρωπαϊκών τεχνολογικών ηγετών.